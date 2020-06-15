الرزاز يعمم بالاستفادة من تطبيق أمان وتفعيله أثناء تواجد موظفي الحكومة بعملهم

عمان- الغد- عمم رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز على الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة لتوجيه موظفيها للاستفادة من تطبيق امان وتحميله على هواتفهم وتفعيله اثناء تواجدهم خلال اوقات العمل بهدف توفير الحماية لهم ولأسرهم وتنبيههم في حال مخالطة احد المصابين بالفيروس.

واكد رئيس الوزراء في التعميم ضرورة تعريف الموظفين بأهمية استخدام تطبيق امان في ضوء اكتشاف بعض الحالات المصابة من خلال التطبيق واتخاذ ما يلزم لتشجيع المراجعين للوزارات والدوائر على تفعيله.

ويأتي التعميم بالتزامن مع إعادة فتح القطاعات بشكل تدريجي، ونظرا لدور الوسائل التقنية الحديثة في المساعدة بالسيطرة على الوباء وقدرتها على كسر سلسلة العدوى المجتمعية بحسب الدراسات، حيث قامت وزارة الصحة بإطلاق تطبيق امان الذي يستخدم عبر الهواتف الذكية بهدف حماية الاشخاص من انتشار فيروس كورونا، وتسريع اكتشاف حالات العدوى الخاصة بالفيروس في مراحل مبكرة.

يشار إلى ان عدد المواطنين المستخدمين لتطبيق امان، وصل حتى يوم امس نحو 600 الف مواطن.

وبالإمكان الاطلاع على تفاصيل التطبيق من خلال https://amanapp.jo، ولتحميل التطبيق httpp://onelink.to/amanjo.