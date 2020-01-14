آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

الرزاز يغادر قبة البرلمان غضباً من الظهراوي

منذ ساعة واحدة
الرزاز في جلسة الموازنة اليوم (تصوير ساهر قدارة)

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

محمود الطراونة

عمان – أحرج النائب محمد الظهراوي رئيس الوزراء عمر الرزاز عندما خرج عن النص وترك الموازنة ومطالب دائرته الانتخابية ، وبدأ بالتدخل بسيرة الرئيس العائلية وتاريخ والده النضالي ووالدته الاديبة لمعة بسيسو وشقيقه الكاتب متماهيا بكتاب والده الذي يمنع التعامل مع الاحتلال.

وبعد انتهاء كلمته توجه الظهراوي الى حيث يجلس الرزاز لتسليمه كتاب والده في خطوة استعراضية غير ان الرزاز فاجئه وخرج قبل وصوله .

وكان الظهراوي هاجم الرزاز خلال مناقشات الموازنة الثلاثاء، مذكرا الرزاز بكتاب والده وصفحة رقم 31 التي تتحدث عن الاحتلال، مستغربا أن يوافق ابن منيف وابن لمعة بسيسو وشقيق مؤنس الرزاز على اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني.

وعبر عن اسفه أن تقوم هذه الحكومة بهذه الاتفاقية التي هي اتفاقية عار على الحكومة.

وحمل الظهراوي كتاب والد الرزاز ووضعه امامه مما دفعه للخروج قبل وضعه من قبل الظهراوي.

نواب احتجوا على خروج الرزاز ورفضوا القاء كلماتهم، ومنهم مجحم الصقور ومعتز أبو رمان مطالبين بعودة الرئيس الذي عاد الى الجلسة بعد عدة دقائق.

وكان يدير الجلسة النائب الأول لرئيس المجلس نصار القيسي.

مقالات ذات صلة

الملك يعقد لقاء مع ملك بلجيكا في بروكسل

الملك يعقد لقاء مع ملك بلجيكا في بروكسل

منذ 50 دقيقة

الرزاز يطلق الدفعة الثانية من برنامج خدمة وطن

منذ ساعة واحدة

مصدر أمني: الانفجارات التي سمع دويها في الكرك مصدرها من فلسطين المحتلة

منذ ساعتين

بني مصطفى تشن هجوما شرسا على الرزاز وحكومته

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock