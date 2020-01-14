محمود الطراونة

عمان – أحرج النائب محمد الظهراوي رئيس الوزراء عمر الرزاز عندما خرج عن النص وترك الموازنة ومطالب دائرته الانتخابية ، وبدأ بالتدخل بسيرة الرئيس العائلية وتاريخ والده النضالي ووالدته الاديبة لمعة بسيسو وشقيقه الكاتب متماهيا بكتاب والده الذي يمنع التعامل مع الاحتلال.

وبعد انتهاء كلمته توجه الظهراوي الى حيث يجلس الرزاز لتسليمه كتاب والده في خطوة استعراضية غير ان الرزاز فاجئه وخرج قبل وصوله .

وكان الظهراوي هاجم الرزاز خلال مناقشات الموازنة الثلاثاء، مذكرا الرزاز بكتاب والده وصفحة رقم 31 التي تتحدث عن الاحتلال، مستغربا أن يوافق ابن منيف وابن لمعة بسيسو وشقيق مؤنس الرزاز على اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني.

وعبر عن اسفه أن تقوم هذه الحكومة بهذه الاتفاقية التي هي اتفاقية عار على الحكومة.

وحمل الظهراوي كتاب والد الرزاز ووضعه امامه مما دفعه للخروج قبل وضعه من قبل الظهراوي.

نواب احتجوا على خروج الرزاز ورفضوا القاء كلماتهم، ومنهم مجحم الصقور ومعتز أبو رمان مطالبين بعودة الرئيس الذي عاد الى الجلسة بعد عدة دقائق.

وكان يدير الجلسة النائب الأول لرئيس المجلس نصار القيسي.