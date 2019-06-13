الرزاز يفتتح مرافق التخزين الاستراتيجي للمشتقات النفطية

ريهام زيدان

عمان- افتتح رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، اليوم الخميس، مرافق التخزين الاستراتيجي للمشتقات النفطية والتي توفر مخزون لمدة 3 أشهر ويعتبر أكبر مشروع وطني من هذا النوع.

ويتزامن هذا الافتتاح البهي مع احتفالات الأردن بعيد الاستقلال وعيد الجلوس الملكي العشرين وعيد الجيش وهي مناسبات عزيزة على قلوبنا جميعها تمثل مسيرة الاستقلال.

وقال الرزاز، إنه تعلمنا الدروس تلو الدروس في موضوع الطاقة لوجود الأردن في منطقة مشتعلة، لذا فقد كانت دائماً التوجيهات الملكية بأن نسعى لتحقيق أمن الطاقة الاستراتيجي للأردن.

وأضاف، قطاع الطاقة بالتحديد له مكانة عند الأردنيين لأننا جميعاً نؤمن بأهميته لذلك وضعنا استراتيجية تحقق مفهوم أمن الطاقة.

وأشار الرزاز إلى أن قدرة المشروع الاستيعابية ستصل إلى مخزون 3 أشهر من الديزل والسولار والبنزين والغاز في المراحل القادمة، وهي خطوة مهمة لأمننا الوطني.

وبين، “نسعى بطريقة استراتيجية لمعالجة موضوع كلفة الطاقة ولن يكون هذا المشروع نهاية الطريق، إذ سترى الاستراتيجية تطبيق الأجزاء الهامة منها بما سينعكس إيجاباً على المستهلك والمنتج”.