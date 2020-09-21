آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

الرزاز يكرم موظفا وفر 650 ألف دينار على الخزينة

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – الغد – كرم رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، اليوم الاثنين، موظفا في وزارة العدل/ محكمة بداية إربد إبراهيم البصول الذي قدم معلومات عن قضية فساد ارتكبها أحد الأشخاص من غير الموظفين العموميين ما ساهم في توفير مبلغ 650 ألف دينار على خزينة الدولة ولفت الانتباه إلى قضايا أخرى مماثلة.

واكد رئيس الوزراء لدى استقباله في مكتبه برئاسة الوزراء للموظف البصول، بحضور وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ورئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي، شكر الحكومة وتقديرها للموظف البصول لحرصه على المال العام وتجسيد أسمى معاني الانتماء للوطن.

كما اكد رئيس الوزراء توجيهات جلالة الملك بمحاسبة المقصرين، وفي الوقت نفسه تكريم النماذج الوطنية التي تعمل للصالح العام، وحماية المال العام من أي تجاوزات، والمساهمة في الكشف عن قضايا الفساد والابلاغ عنها.

وقال: واجب الدولة الأردنية أن توجه الشكر والعرفان لكل مواطن وموظف يسهم في ايقاف النزف والهدر في المال العام.

بدوره، أعرب الموظف البصول عن تقديره لهذا التكريم من رئيس الوزراء، مؤكدا انه قام بواجبه لحماية المال العام، حاثا الجميع على عدم التردد في الابلاغ عن أية قضية فساد

مقالات ذات صلة

فيروس كورونا

إصابة موظف في “الأشخاص ذوي الإعاقة” بكورونا

منذ 43 دقيقة

حملة تعقيم لكافة المراكز الأمنية وفروع إدارة شرطة الأحداث في المملكة

منذ 45 دقيقة

العدل: تحويل 107 ملايين دينار لحسابات أصحاب الحقوق منذ مطلع العام

منذ 54 دقيقة

بدء إعادة الأطفال المصابين بكورونا من البحر الميت إلى منازلهم

منذ ساعة واحدة
انتخابات 2020
50 يوما
#الأردن_ينتخب
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock