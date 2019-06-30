الرزاز يلتقي رئيسة وأعضاء ملتقى البرلمانيات الأردنيات

عمان – التقى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، اليوم الأحد، في دار رئاسة الوزراء، رئيسة وأعضاء ملتقى البرلمانيات الأردنيات، ضمن لقاءات الحكومة المستمرة مع أعضاء مجلس النواب.

واستمع الرزاز خلال اللقاء الذي حضره وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، ووزير الأشغال العامة والإسكان المهندس فلاح العموش، إلى أبرز الملاحظات التي تناولتها البرلمانيات خلال اللقاء، مؤكدا حرص الحكومة على متابعة جميع الشكاوى والملاحظات التي ترد من النواب ودوائرهم الانتخابية.

واشار إلى جملة من الاجراءات التي ستتخذها الحكومة خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع مجلس النواب، من بينها تنظيم مؤتمر يعقد قريبا على مستوى المحافظات بالتشارك مع مجلس النواب واللجنة الوزارية لتمكين المرأة، للتعرف على احتياجات المواطنين الخدمية ومحاولة ايجاد فرص عمل للشباب وخصوصا الإناث في المحافظات، إضافة إلى تسمية ضابطة ارتباط في كل وزارة معنية بالتواصل ورصد ملاحظات المواطنين والنواب.

وفيما يتعلق بموضوع التشغيل، أكد الرزاز أن الحكومة وضمن أولوياتها خلال العامين 2020 إلى 2019، تسعى إلى توفير 30 ألف فرصة عمل سنويا لائقة ومنتجة للمواطنين، ووفرت خلال الفترة المنقضية من العام الحالي 14 ألف فرصة عمل، مشددا على ضرورة تحقيق العدالة في توزيع الوظائف بجميع المحافظات.

وحول تطوير القطاع العام، أكد رئيس الوزراء متابعة الحكومة ومن خلال الوزير المعني لجميع الشكاوى والملاحظات التي ترد على منصة “بخدمتكم” حول أوجه القصور والخلل في تقديم الخدمة للمواطنين سواء في القطاعات الصحية أو الخدمية.

واشار الرزاز إلى أن الحكومة تسعى جاهدة لايجاد نظام شامل وعادل للتأمين الصحي، يحقق الفائدة المرجوة للمواطنين، ويرفع من جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم في المستشفيات والمراكز الصحية.

وقالت رئيسة ملتقى البرلمانيات الأردنيات، النائب الدكتورة صباح الشعار: إن ملتقى البرلمانيات يحرص على ايصال صوت المرأة في مجلس النواب الثامن عشر، مؤكدة العلاقة التكاملية التي تجمع الحكومة ومجلس النواب في سبيل خدمة الوطن والمواطن.

واشادت الشعار بتعاون الوزارات والمؤسسات الحكومية مع ملتقى البرلمانيات وتحقيق مطالبهن، لافتة إلى ضرورة تنظيم لقاءات دورية للملتقى مع اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، بهدف تعزيز دور المرأة في المشاركة بالحياة السياسية.

وعرضت البرلمانيات لبعض القضايا والمشاكل التي تواجه المواطنين في دوائرهم الانتخابية، وطالبن الحكومة بإيجاد فرص عمل للشباب وتنفيذ بعض المطالب الخدمية كتحسين بعض الطرق وإنشاء مدارس جديدة.-(بترا)