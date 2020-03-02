الرزاز يلتقي مدراء الإعلام الرسمي ورؤساء تحرير الصحف اليومية

عمان- التقى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اليوم الاثنين رؤساء تحرير الصحف اليومية ومدراء الاعلام الرسمي ومجموعة من الكتاب في الصحف وذلك في اطار اللقاءات الدورية والتواصل مع ممثلي وسائل الاعلام والصحافة لاطلاعهم على اخر المستجدات بشأن القضايا المحلية والاقليمية والدولية.

واستعرض رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره وزير الدولة لشؤون الاعلام أمجد عودة العضايلة اولويات عمل الحكومة التي اعلنت عنها قبل يومين للعامين 2020 و 2021 وما بعد، وما تتضمنه من اجراءات تنفيذية وفق برامج زمنية محددة تعزز من معايير المكاشفة والمحاسبة والمساءلة.

واكد رئيس الوزراء أن الحكومة تؤمن بأن عملها مؤسسي وتراكمي على الانجازات التي تحققت وعليها وضع اولويات تخدم الوطن والمواطن على المديين القريب والمتوسط وحتى البعيد سواء ستنفذها هذه الحكومة ام حكومات قادمة، مضيفا “ليس لدينا معلومات عن عمر الحكومة ولكن لدينا يقين بانه لا يجوز لأي حكومة ان تتوقف عن العمل في التخطيط للمستقبل”.

وقال إنه وفي ظل الوتيرة التي تتسارع فيها المتغيرات في العالم فأننا في الاردن نعمل على التوافق على ثوابت ومبادئ اساسية ترسم خارطة طريق للمستقبل في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وفي الشق السياسي، اكد الرزاز أن مواقف الاردن ثابتة وواضحة تجاه مختلف القضايا الاقليمية والدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، لافتا الى وجود قناعة دولية بأن هذه الثوابت الاردنية نابعة من مواقف وطنية تفرضها المصلحة العليا للدولة الاردنية.

وبشأن الاجراءات الاحادية التي تقوم بها اسرائيل في القدس والاغوار والمناطق الفلسطينية، حذر رئيس الوزراء من ان هذه الاجراءات الاحادية من قبل اسرائيل ستؤدي بعملية السلام والاستقرار في المنطقة الى طريق مسدود.

وقال “اذا استمرت اسرائيل بهذه الاجراءات فهذا عمل خطير سيؤدي الى دولة عنصرية يعيش فيها سكان ليس لديهم اي حقوق سياسية واجيال لن تنعم بالسلام “، محذرا من خطورة هذه الاجراءات التي سيكون لها تداعيات خطيرة على مستوى المنطقة والعالم. وفي الشق الاقتصادي، اكد رئيس الوزراء انه ورغم الظروف الاقليمية الصعبة وشح الموارد الطبيعية الا ان الاردن اثبت منعته في الملف الاقتصادي والاستقرار المالي، لافتا بهذا الصدد الى تحسن ترتيب الاردن في المؤشرات الدولية .

وشدد على ان التحديات المحلية والاقليمية والدولية تستدعي ان نضع عنوانا للمرحلة المقبلة يركز على تعزيز الامن الوطني بمفهومه الشامل العسكري والامني والاقتصادي والاجتماعي.

واشار إلى أن الاولوية خلال الاشهر القادمة اجراء الانتخابات النيابية في الصيف القادم تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، مؤكدا ان الحكومة ستوفر جميع اشكال الدعم للهيئة المستقلة للانتخابات لإجراء هذه الانتخابات بكل شفافية ونزاهة.

وردا على سؤال، اشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة وجهت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وديوان المحاسبة لدراسة الزيادات التي طرأت على فواتير الكهرباء خلال الشهرين الماضيين والاستعانة بخبراء وفنيين لمعرفة الاسباب التي قد تكون ادت الى هذه الزيادات، مؤكدا ان النتائج ستظهر قريبا “واذا ثبت وجود تقصير من اي جهة ستتم محاسبتها وفي نفس الوقت على شركات الكهرباء ان تتحمل جزءا اكبر من مسؤوليتها تجاه مسالة الفاقد الفني وغير الفني من الكهرباء”. وحول فيروس كورونا، اكد رئيس الوزراء اننا نراقب بشكل حثيث جميع المعابر الحدودية، مضيفا نحن نتخذ جميع الاجراءات اللازمة فيما يتعلق بالحجر الصحي والعزل “ونحن لسنا في معزل عن العالم وعلينا ان نكون مستعدين لجميع الاحتمالات”.

وكان وزير الدولة لشؤون الاعلام امجد عودة العضايلة، اكد حرص الحكومة على عقد مثل هذه اللقاءات التشاورية والحوارية مع ممثلي وسائل الإعلام لاطلاعهم على خطط وبرامج الحكومة ومشاريعها الحالية والمستقبلية.

ولفت الى ان التخطيط للمستقبل في جميع الامور التي تهم مسيرة الدولة امر في غاية الاهمية حتى لا تكون القرارات التي يتم اتخاذها ارتجالية وغير مبنية على حقائق ودراسات. –(بترا)