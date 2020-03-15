الرزاز ينتقد التهافت غير المبرر على الشراء

محمود الطراونة

عمان- انتقد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز التهافت غير المبرر على شراء السلع الاساسية والغذائية بعد إعلان قرارات الحكومة بشأن فيروس كورونا، مساء أمس.

وقال الرزاز، في رسالة صوتية وجهها للمواطنين، إن مخزوننا من السلع الاساسية والغذائية والدوائية كاف ويفيض عن الحاجة.

واضاف أن الأردن لم يعلق رحلات الشحن البري والجوي والبحري للسلع والأغذية والأدوية، مؤكدا أنه لن يكون هناك نقص بأي منها في الأردن.

وبين الرزاز أن التواجد في الأماكن المكتظة يزيد الخطر من انتقال العدوى هذا من جهة، ومن جهة اخرى فان تكديس المواد قد يؤدي الى تلفها وانتهاء مدتها ما ينعكس سلبا على الجميع.

وحذر الرزاز من ارتفاع أسعار السلع بسبب الإقبال غير المبرر عليها، مبينا أن الإقبال على سلعة معينة يفوق الطلب المعتاد يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.