الرزاز ينعى المعلمة فاطمة مسلم

عمان- الغد– نعى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز المعلمة فاطمة مسلم، والتي قادت مدرستها من فراش مرضها لتضمن وصول المناهج لجميع طلبتها عبر منصة “التعلم عن بعد”.

وقال الرزاز في تغريدة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر “رحم الله المربية الفاضلة فاطمة مسلم التي توفاها الله أمس. المرحومة قادت فريق مدرستها من فراش المرض، ووجهته لإعداد فيديوهات تشرح بشكل مميز المناهج للطلبة كما شاهدناها جميعاً على وسائل التواصل. ستبقى هذه المربية مثالاً في التفاني والعطاء. رحمك الله”.

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