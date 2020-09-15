الرزاز ينعى نائب رئيس الوزراء وزير العدل الأسبق النابلسي

عمان– نعى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، نائب رئيس الوزراء وزير العدل الأسبق فارس النابلسي الذي انتقل الى رحمة الله تعالى اليوم الثلاثاء.

واستذكر رئيس الوزراء الجهود الكبيرة التي بذلها المرحوم النابلسي خدمة لوطنه في جميع المواقع التي شغلها متقدما بأصدق مشاعر التعزية والمواساة لذويه وأسرته سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه.

وكان المرحوم النابلسي المولود في عمان عام 1946 شغل مناصب نائب رئيس الوزراء، ووزيرا للعدل ووزير دولة للشؤون القانونية خلال الفترة من 2000 الى 2003 ونائبا في البرلمان الأردني منذ عام 1989 وحتى 1993 مثلما عمل لفترة طويلة في سلك المحاماة.

–(بترا)