الرزاز يهنئ الأردنيين بعيد الاستقلال الـ74 -فيديو

عمان-الغد- هنأ رئيس الوزراء عمر الرزاز الأردنيين بمناسبة عيد الاستقلال الرابع والسبعين

وقال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز،: “أثبنا معاً بهمّة الأردنيين وبالقيادة الهاشمية المظفرة، أنّ عيد الاستقلال ليس مناسبة سنوية، بل هو حالة حية نعيشها يوماً بيوم”.

ووصف الرزاز، في كلمة عبر “فيديو” بثته منصات رئاسة الوزراء، الاستقلال بالشجرة المعمرة الوارفة والتي نرعاها ونستظل بظلها ونقطف جذورها الضاربة في ثوابت وطنية تاريخية، وأغصانها تعانق السماء بالإرادة والطموح، وأوراقها الخضراء دائمة التجدد وثمارها تعزز اعتمادنا على ذاتنا.

وقال الرزاز في “الفيديو” مساء الإثنين: إنّ “استقلالنا مثل الشجرة الحيّة تتكّيف مع الفصول وتواجه العواصف بثبات وعنادٍ، وتتجاوزها وتتعافى وتزداد منعة بعد كل عاصفة”.

وختم بالقول: “كل عام وقيادتنا الحكيمة وشعبناء المعطاء بألف خير، بهمة الجميع نحقق وطن الخير ودولة الإنسان إن شاء الله”.