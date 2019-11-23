الرزاز يهنئ الملك بتسلمه جائزة رجل الدولة – الباحث لعام 2019

عمان-الغد- هنأ رئيس الوزراء عمر الرزاز جلالة الملك عبدالله الثاني بتسلمه جائزة “رجل الدولة – الباحث” لعام 2019 في نيويورك أمس الجمعة.
وكتب الرزاز مساء السبت ، عبر حسابه على تويتر : “نبارك لجلالتكم هذا التقدير الدولي الذي يضاف إلى سلسلة طويلة من إنجازاتكم”.
وأضاف : “متفائلون بالمستقبل، نستمد العزيمة والهمة من جلالتكم، وسنمضي بتوجيهاتكم، نحو تحقيق طموحات الأردنيين وآمالهم بغد أفضل”.
يذكر أن جلالته تسلم جائزة “رجل الدولة – الباحث” لعام 2019 في نيويورك أمس الجمعة، والتي منحها معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، تقديرا لسياسة جلالته الحكيمة ولجهوده في تحقيق السلام والاستقرار والوئام والتسامح في منطقة الشرق الأوسط.