الرزاز يهنئ الملك بتسلمه جائزة رجل الدولة – الباحث لعام 2019

عمان-الغد- هنأ رئيس الوزراء عمر الرزاز جلالة الملك عبدالله الثاني بتسلمه جائزة “رجل الدولة – الباحث” لعام 2019 في نيويورك أمس الجمعة.

وكتب الرزاز مساء السبت ، عبر حسابه على تويتر : “نبارك لجلالتكم هذا التقدير الدولي الذي يضاف إلى سلسلة طويلة من إنجازاتكم”.

وأضاف : “متفائلون بالمستقبل، نستمد العزيمة والهمة من جلالتكم، وسنمضي بتوجيهاتكم، نحو تحقيق طموحات الأردنيين وآمالهم بغد أفضل”.

نبارك لجلالتكم هذا التقدير الدولي الذي يضاف إلى سلسلة طويلة من إنجازاتكم.

متفائلون بالمستقبل، نستمد العزيمة والهمة من جلالتكم، وسنمضي بتوجيهاتكم، نحو تحقيق طموحات الأردنيين وآمالهم بغد أفضل.https://t.co/OEUEUXycoh — Omar Razzaz (@OmarRazzaz) November 23, 2019

يذكر أن جلالته تسلم جائزة “رجل الدولة – الباحث” لعام 2019 في نيويورك أمس الجمعة، والتي منحها معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، تقديرا لسياسة جلالته الحكيمة ولجهوده في تحقيق السلام والاستقرار والوئام والتسامح في منطقة الشرق الأوسط.