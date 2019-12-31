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الرزاز يهنئ بالعام الجديد

منذ ساعتين
رئيس الوزراء عمر الرزاز (أرشيفية)

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عمان-الغد-هنأ رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الشعب الأردني بالعالم الجديد عبر تغريدة له قائلا: “مع وداع عام، تشرّفت فيه وزملائي بخدمة الأردن الغالي وشعبه المعطاء.

وأضاف قائلا: “نطلُّ على عام جديد، نرسم معالمه برؤية قيادتنا الهاشمية الحكيمة، وسواعد أبناء الوطن، نحو المئوية الثانية لوطننا الحبيب”.

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