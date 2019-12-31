الرزاز يهنئ بالعام الجديد

عمان-الغد-هنأ رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الشعب الأردني بالعالم الجديد عبر تغريدة له قائلا: “مع وداع عام، تشرّفت فيه وزملائي بخدمة الأردن الغالي وشعبه المعطاء.

وأضاف قائلا: “نطلُّ على عام جديد، نرسم معالمه برؤية قيادتنا الهاشمية الحكيمة، وسواعد أبناء الوطن، نحو المئوية الثانية لوطننا الحبيب”.