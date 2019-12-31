الرزاز يهنئ بالعام الجديد

عمان-الغد-هنأ رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الشعب الأردني بالعالم الجديد عبر تغريدة له قائلا: “مع وداع عام، تشرّفت فيه وزملائي بخدمة الأردن الغالي وشعبه المعطاء.
وأضاف قائلا: “نطلُّ على عام جديد، نرسم معالمه برؤية قيادتنا الهاشمية الحكيمة، وسواعد أبناء الوطن، نحو المئوية الثانية لوطننا الحبيب”.
مع وداع عام، تشرّفت فيه وزملائي بخدمة الأردن الغالي وشعبه المعطاء، نطلُّ على عام جديد، نرسم معالمه برؤية قيادتنا الهاشمية الحكيمة، وسواعد أبناء الوطن، نحو المئوية الثانية لوطننا الحبيب.
كلُّ عامٍ وأنتم بخير.
— Omar Razzaz (@OmarRazzaz) December 31, 2019