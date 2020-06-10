الرزاز يهنئ بذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش

عمان- الغد- هنأ رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، اليوم الأربعاء، بمناسبة ذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش.

وقال الرزاز، في رسالة صوتية، وجهها للجيش العربي المصطفوي وأجهزتنا الأمنية بقيادة جلالة الملك، “في ذكرى يوم الجيش والثورة العربية الكبرى، لقد ذدتم عن تراب الوطن وأبناء الوطن بأرواحكم في مواجهة الوباء الشرس، تماما كما ذدتم بأرواحكم عن أرض الكرامة وكل شبر من أرضنا الطاهرة”.

وأضاف “فلتسمو يا وطني بقدسية أرضك وحرية إنسانك وكرامة أمتك وأصالة رسالتك، التي توارثناها من آل هاشم، ودمتم أنتم حماة الديار بقيادة مولاي المعظم وكل عام وأنتم بخير”.