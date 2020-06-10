أخبار محليةالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

الرزاز يهنئ بذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش

منذ 3 ساعات
الرزاز: التعديل الوزاري يهدف إلى النهوض بالأداء الحكومي.
الرزاز - أرشيفية

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- الغد- هنأ رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، اليوم الأربعاء، بمناسبة ذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش.

وقال الرزاز، في رسالة صوتية، وجهها للجيش العربي المصطفوي وأجهزتنا الأمنية بقيادة جلالة الملك، “في ذكرى يوم الجيش والثورة العربية الكبرى، لقد ذدتم عن تراب الوطن وأبناء الوطن بأرواحكم في مواجهة الوباء الشرس، تماما كما ذدتم بأرواحكم عن أرض الكرامة وكل شبر من أرضنا الطاهرة”.

وأضاف “فلتسمو يا وطني بقدسية أرضك وحرية إنسانك وكرامة أمتك وأصالة رسالتك، التي توارثناها من آل هاشم، ودمتم أنتم حماة الديار بقيادة مولاي المعظم وكل عام وأنتم بخير”.

مقالات ذات صلة

الملك يأمر بمنح سنة خدمة إضافية لمنتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية

منذ 36 دقيقة

“المهندسين” توصي بتشغيل أنظمة التكييف بدور العبادة وفق شروط

منذ ساعة واحدة

مدير صحة إربد لـ”الغد”: تبقى مصاب واحد بكورونا في مستشفى الملك المؤسس

منذ ساعة واحدة

“التعليم العالي” للطلبة الأردنيين في الخارج: المخصصات المالية والخدمات عبر البوابة الإلكترونية..

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock