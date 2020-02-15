الرزاز يهنىء بيوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء

عمان– هنأ رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بيوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى الذي يصادف اليوم السبت الخامس عشر من شباط.

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، قال الرزاز: “بعزيمتكم واخلاصكم شاركتم في اعلاء صرح الاردن الأغلى”.

وأكد رئيس الوزراء “سيبقى الوطن وفيا لكم كما كنتم، وستبقون اوفياء له ولقيادته الهاشمية، بوركت الجباه السمر رمز التضحية والفداء”.-(بترا)