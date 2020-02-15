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الرزاز يهنىء بيوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء

منذ 4 ساعات
رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز

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عمان– هنأ رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بيوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى الذي يصادف اليوم السبت الخامس عشر من شباط.
وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، قال الرزاز: “بعزيمتكم واخلاصكم شاركتم في اعلاء صرح الاردن الأغلى”.
وأكد رئيس الوزراء “سيبقى الوطن وفيا لكم كما كنتم، وستبقون اوفياء له ولقيادته الهاشمية، بوركت الجباه السمر رمز التضحية والفداء”.-(بترا)

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