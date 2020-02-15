الرزاز يهنّئ نادي الفحيص بإنجازه بدورة الألعاب العربية للسيدات

عمان – هنّأ رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز نادي الفحيص بإحرازه الميدالية الذهبيّة في منافسات كرة السلة بدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، التي أقيمت في إمارة الشارقة الإماراتية.

وأكّد الرزّاز خلال اتصال هاتفي مع رئيس نادي الفحيص أيمن سماوي أنّ هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة إنجازات الرياضة الأردنيّة التي شهدت تقدّماً كبيراً خلال السنوات الماضية.

وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره لعطاء النادي وجهوده، ومثمّناً جهود نشميّات الفريق في إحراز اللقب. – (بترا)