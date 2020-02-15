آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة محليةكرة السلة

الرزاز يهنّئ نادي الفحيص بإنجازه بدورة الألعاب العربية للسيدات

منذ 5 ساعات

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان –  هنّأ رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز نادي الفحيص بإحرازه الميدالية الذهبيّة في منافسات كرة السلة بدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، التي أقيمت في إمارة الشارقة الإماراتية.
وأكّد الرزّاز خلال اتصال هاتفي مع رئيس نادي الفحيص أيمن سماوي أنّ هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة إنجازات الرياضة الأردنيّة التي شهدت تقدّماً كبيراً خلال السنوات الماضية.
وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره لعطاء النادي وجهوده، ومثمّناً جهود نشميّات الفريق في إحراز اللقب. – (بترا)

مقالات ذات صلة

برشلونة يجتاز خيتافي ويواصل الضغط على ريال مدريد

منذ ساعة واحدة

الوحدات والرمثا يتأهلان إلى نهائي الدرع

منذ ساعة واحدة

السلط يتوج بلقب “يد الأولى” على حساب الأهلي

منذ 3 ساعات
نشامى الدرك يظفر ببطولة للكيك بوكسنج

“نشامى الدرك” للكيك بوكسينغ يظفرون في الذهب بالأندية الدولية

منذ 7 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock