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الرزاز يوافق على استئناف العمل بمشروعات الباص سريع التردد

منذ 18 دقيقة
رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز-(أرشيفية)
رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز-(أرشيفية)

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عمان- وافق رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز على طلب أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، باستئناف العمل في مشاريع الباص سريع التردد.
وأكد الشواربة في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن بدء العمل في البنية التحتية لمشاريع الباص سريع التردد ستبدأ اعتبارا من يوم بعد غد الثلاثاء.
وأضاف الشواربة، انه سيتم توفير أدوات الوقاية والحماية لجميع العاملين في المشاريع وتوفير الأدوات والتجهيزات الصحية لوقايتهم وحرصا على سلامتهم. -(بترا)

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