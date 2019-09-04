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الرزاز يوافق على انتداب 15 موظّفاً إلى “الغذاء والدواء” استجابة لمطالب القطاع الخاصّ

منذ ساعة واحدة
رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز-(أرشيفية)
رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز-(أرشيفية)

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عمان-الغد-استجابةً لمطالب القطاع الخاصّ، ولغايات التسهيل على المراجعين، وضمان سرعة الإجراءات، ومعالجة مشكلة نقص الموظفين في المؤسّسة العامّة للغذاء والدواء، وافق رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز على انتداب خمسة عشر موظفاً من وزارة الصحّة ومستشفى الأمير حمزة إلى المؤسّسة.
ويأتي القرار بهدف تسهيل آليّة العمل، وضمان سلاسة الإجراءات وسرعتها.
وطلب رئيس الوزراء من المؤسّسة العامّة للغذاء والدواء تزويده بتقرير حول الآليّات الجديدة التي تضمن حسن سير العمل، وسرعة الإجراءات، بعد انتداب الموظفين، والتأكُّد من أنّ هذا القرار سيؤثّر بشكل إيجابي من حيث سرعة اتخاذ القرار.

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