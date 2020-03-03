الرزاز يوجه بتفعيل خط ساخن خاص باستفسارات “كورونا”

عمان-الغد- وجه رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وزير الصحة إلى الإسراع في تفعيل خط ساخن مخصص لاستقبال استفسارات المواطنين عن فيروس كورونا المستجد وعلى مدار الساعة.

وأكد الرزاز أهمية تحسين خدمة الخط الساخن لوزارة الصحة، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، بحيث يخصص رقم سهل التداول والتعميم وقادر فنيا على استيعاب مكالمات متزامنة من المواطنين، ويُدام من قبل كوادر الصحة المؤهلة لتلقي استفسارات وتقديم إرشادات صحية ودقيقة للمواطنين.

وشدد الرزاز على أن تكون إجابات وإرشادات القائمين على الخط الساخن واضحة، وموحدة، وتعكس بدقة الإجراءات الوقائية والعلاجية التي توفرها الوزارة وترشد المواطنين بوضوح إلى كيفية تلقيها.

وجاءت توجيهات الرزاز بعد أن أجرى اتصالا هاتفيا مع الخط الساخن لتفقد جاهزية وأداء القائمين على إدامته.

وفي سياق متصل، شدد الرزاز على أهمية التأ كد من فاعلية الماسحات الحرارية في المطارات والمعابر الحدودية وتطمين الرأي العام والمواطنين على كفاءة وفاعلية الإجراءات الاحترازية في المطارات والمعابر.