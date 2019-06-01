الرزاز يوجه لإيجاد حلول سريعة لمشكلة مسلخ جرش

عمان- شكل رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اليوم السبت فريق عمل حكومي لوضع توصيات لحلول سريعة لمشكلة مسلخ جرش.

وأكد رئيس الوزراء، في قرار تشكيل الفريق، أن يتم تسليم التوصيات خلال خمسة أيام، وأن يضم الفريق الذي يرأسه محافظ جرش، رئيس بلدية جرش ومدير صحة جرش، ومدير بيئة جرش وعجلون، ومندوب عن مؤسسة العامة للغذاء والدواء.

وجاء تشكيل الفريق فور رصد الحكومة لتقارير إعلامية وتفاعل ميداني مباشر مع المواطنين تؤكد وجود مكاره ومخاطر صحية بسبب الوضع الحالي للمسلخ القريب من الأحياء السكنية، والذي يفتقر لشروط العمل الصحية الضرورية، كما جاء حرصا على متابعة قضايا المواطنين وشكاواهم.

ويعكس القرار التزام الحكومة بتنفيذ حلول سريعة تعالج هذه المشكلة البيئية، بما يضمن تقديم الخدمات الضرورية وفق الشروط الصحية، ويحافظ على البيئة، خصوصا في محافظة جرش، حيث تعد السياحة البيئية من أهم النشاطات الاقتصادية.-(بترا)