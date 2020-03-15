الرزاز يوجّه الجهات المختصة باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لضمان تطبيق القرارات الحكومية

عمان-الغد– وجه رئيس الوزراء، الدكتور عمر الرزاز، الوزارات المختصة والأجهزة الأمنية باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لضمان تطبيق القرارات الحكومية التي صدرت يوم أمس حول فايروس كورونا بصرامة وذلك حفاظاً على صحة المواطنين وسلامة المجتمع من خطر هذا الوباء المستجد.

ويأتي هذا التوجيه ضمن الإجراءات والتدابير الوقائية الصارمة لمحاصرة الوباء، داعياً المواطنين إلى التقيد بتلك الإجراءات، حرصا على سلامتهم.

كما أشار الرزاز إلى أن الحكومة قد تضطر لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه المخالفين لحماية المواطنين.

وأوعز رئيس الوزراء إلى وزارة الداخليّة بتشديد الحراسة الأمنيّة على مواقع الحجر والعزل، وضمان عدم مخالطة المصابين والخاضعين لإجراءات الحجر لغيرهم.

كما أشاد الرزاز اليوم في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية – بترا- بالتزام المواطنين وتقيدهم بالتعليمات الصادرة عن كافة أجهزة الدولة، بما يسهم في محاصرة الوباء.