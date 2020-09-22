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الرزاز يوجّه بمعاقبة مؤسسات حكومية لم تلتزم بإجراءات السلامة

منذ ساعتين

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عمان- وجه رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز إلى اتخاذ العقوبات المنصوص عليها في أوامر الدّفاع بحقّ مؤسّسات ودوائر حكوميّة ثبت عدم التزام موظفيها ومراجعيها بإجراءات السلامة العامّة والوقاية.
وكان رئيس الوزراء قد أوعز بتكليف عدد من الموظفين المختصّين بعمل جولات ميدانيّة فجائيّة على عدد من المؤسّسات والدوائر الحكوميّة، لمراقبة مدى التزام موظفيها ومراجعيها بارتداء الكمّامات، وفحص الحرارة، واستخدام تطبيق أمان، والتباعد الجسدي.
كما وجّه الرزّاز ديوان المحاسبة ووحدات الرقابة الداخليّة وبرنامج المتسوّق الخفي، لإجراء زيارات مفاجئة للتحقّق من مدى الالتزام، وتنفيذ حملات تفتيش مستمرّة على جميع المؤسسات والدوائر الحكوميّة.
وقد رصد الموظّفون المكلّفون مخالفات صريحة في تسع دوائر ومؤسّسات، ووثّقوا هذه المخالفات في تقارير تمّ رفعها إلى رئيس الوزراء، الذي أوعز باتخاذ العقوبات المنصوص عليها فوراً ودون تهاون.
وشدّد الرزّاز على أنّ فرق الرقابة من مختلف الجهات ستواصل عملها الميداني باستمرار لمراقبة التزام المؤسّسات والدوائر الحكوميّة بشكل دوري ومفاجئ، لضمان تحقيق أقصى درجات الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية، لافتاً إلى أن عمل هذه الفرق لن يقتصر على العاصمة عمّان، بل سيشمل جميع محافظات ومناطق المملكة.
–(بترا)

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