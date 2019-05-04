الرزاز يوعز بسحب المركبات الحكومية الثلاث المخالفة



عمان-الغد- أكدّ مصدر رسمي أنّ رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أوعز بسحب المركبات الحكومية الثلاث المتداولة صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، ووجه إلى التأكد من ارتكاب اي مخالفات لنظام تنظيم استخدام المركبات الحكومية، وللنظام المعدّل لنظام تسجيل وترخيص المركبات وتصويبها.

كما وجّه رئيس الوزراء للإسراع في تنفيذ المرحلة الثانية من نظام تتبع المركبات الحكومية لتبدأ بتاريخ 15/5/2019، بحيث تشمل 8500 مركبة حكومية أخرى، ويصبح مجموع المركبات الحكومية التي يشملها النظام 13500مركبة حكومية، ومع انتهاء تنفيذ المرحلة الثانية تكون جميع المركبات الحكومية خاضعة للنظام المذكور.

كما أكّد المصدر أن رئيس الوزراء سيصدر تعميما للوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية يؤكد فيه على الالتزام بتعليمات نظام استخدام المركبات الحكومية ويكلّف فيه الجهات الرقابية المختصة بمراقبة ومتابعة الالتزام بالتعميم، مشددا أنه لا تهاون بهذا الأمر لأنه شكل من أشكال الهدر المالي غير المقبول.