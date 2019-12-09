الرزاز يوعز بصيانة مدرسة الزبير في الرمثا بعد تعرضها لحريق

أحمد التميمي

إربد– نقل رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني لذوي الطلبة في مدرسة مصعب بن الزبير بمدينة الرمثا التي شهدت حريقا يوم أمس تسبب باصابة 27 طالبا ومعلما بالاختناق.

وقال الرزاز خلال زيارته للمدرسة اليوم الاثنين انه اوعز باجراء صيانة فورية للاجنحة التي تضررت بالمدرسة جراء الحريق لافتا الى ان دوام الطلبة البالغ عددهم 800 طالب سينتظمون بفترة مسائية بمدرسة مجاورة هي ” المقداد “.

وبحسب الرزاز ان دوام الطلبة بالمدرسة المجاورة سيكون وقتيا ولمدة محدودة مثمنا جهود اجهزة الدفاع المدني والمواطنين الذين هبوا للمساعدة في اطفاء الحريق والحيلولة دون احداثه اية اضرار بشرية .