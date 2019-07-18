الرزاز: الأردن سيبقى السند والرئة للعراقيين

عمان- اكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز على العلاقات الاستراتيجية الاخوية والتاريخية التي تجمع الاردن والعراق والحرص على تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة خدمة لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

كما اكد رئيس الوزراء خلال استقباله في مكتبه اليوم الخميس وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري بحضور وزير الداخلية سلامة حماد والسفيرة العراقية في عمان صفية السهيل، ان حكومتي البلدين تعملان باستمرار وفي اطار الفريق الواحد على تنفيذ توجيهات قيادتين البلدين للتأسيس لمرحلة جديدة من التعاون المشترك وتذليل اي عقبات تعترضها.

ولفت رئيس الوزراء الى أن الزيارة التاريخية التي قام بها جلالة الملك عبدالله الثاني الى العراق العام الماضي والزيارة التي قام بها الرئيس العراقي برهم صالح الى عمان تؤكد على توفر الارادة السياسية والرغبة الصادقة بفتح آفاق اوسع للعلاقات الثنائية والتكامل بين البلدين لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية.

وشدد رئيس الوزراء على ان الاردن سيبقى الدعم والسند والرئة للأشقاء العراقيين وان امن البلدين كل لا يتجزأ، مشيرا الى اهمية الجهود التي تبذلها وزارتا الداخلية والاجهزة المختصة في البلدين لضمان تجاوز اي تحديات امنية وسهولة تنقل المواطنين ورجال الاعمال وسائقي الشاحنات بين البلدين.

وأشار الى الاجراءات التي اتخذها الاردن من خلال السفارة الاردنية في بغداد لتسهيل حصول العراقيين على التأشيرات . من جهته، اكد وزير الداخلية العراقي ان زيارته للأردن وهي اول زيارة خارجية يقوم بها منذ تسلمه منصبه، لافتا أنها تحمل دلالات كبيرة على انفتاح العراق على الاردن والحرص على تنمية وتطوير العلاقات الثنائية.

لفت الى ان الحكومة العراقية تنظر باهتمام لتعزيز العلاقات مع الاردن والتي سيكون لها تأثيرات ايجابية كبيرة على الاوضاع الامنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية في العراق، مؤكدا التزام الحكومية العراقية بتنفيذ المشروعات الاستراتيجية بين البلدين ومنها مشروع مد انبوب النفط الذي يوفر للعراق منافذ تصديرية جديدة ويلبي جزءا من احتياجات الاردن من النفط .-(بترا)