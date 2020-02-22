الرزّاز يوعز للبلديّات والأمانة للسير فوراً بإجراءات إنشاء اسواق شعبيّة مجانية

عمان – الغد- أوعز رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز إلى وزارة الإدارة المحليّة وأمانة عمّان الكبرى ودائرة الأراضي والمساحة للسير فوراً بالإجراءات اللازمة لإنشاء أسواق شعبيّة مجانيّة، وفقاً للمواقع التي حددتها هذه الجهات.

وخاطب رئيس الوزراء الجهات الثلاث، اليوم السبت، للبدء فوراً بإيصال خدمات البنيّة التحتيّة لهذه المواقع، وتخصيص الأراضي التي حدّدتها وزارة الإدارة المحليّة باسم البلديّات، والسير بإجراءات إنشاء الأسواق الشعبيّة؛ وذلك لغايات تنظيم ظاهرة البسطات والباعة المتجوّلين الواقعة ضمن حدود أمانة عمّان والبلديّات.

ويأتي هذا التوجّه للحدّ من الآثار السلبيّة التي تسبّبت بها ظاهرة انتشار البسطات والباعة المتجوّلين على القطاع المروري والحضري، وبسبب العشوائيّة التي سادت في تلك المناطق، من خلال إقامة أسواق شعبيّة تضمّ هذه البسطات، أو أسواق مكشوفة مؤقّتة. وشدّد رئيس الوزراء على أن يتمّ توزيع هذه البسطات على المتقدّمين وفق أسس وتعليمات تضمن عدم الازدواجيّة، وعدالة التوزيع، وشمول العدد الأكبر من المستحقّين.

وطلب رئيس الوزراء من الجهات الثلاث إعلامه عن تقدّم سير العمل وفق تقارير دوريّة يتمّ تقديمها كلّ أسبوعين.

وكان رئيس الوزراء قد وجّه قبل أسابيع لإنشاء هذه الأسواق، مؤكداً التزام الحكومة بتقديم أراضٍ من الخزينة لإقامتها في حال لم تتوفر أراض تابعة للبلدية.