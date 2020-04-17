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الرسام البريطاني بانكسي يقدم رسما داخل حمام منزله في ظل كورونا – صور

منذ 53 دقيقة

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لندن – التزم رسام الشارع البريطاني بانكسي بالتوجيهات العامة بالبقاء في المنزل خلال أزمة فيروس كورونا وقدم عملا فنيا جديدا داخل حمام منزله يصور فئرانه الشهيرة وهي تعبث داخل المكان.

ونشر الرسام صورا لعمله على موقع انستجرام يوم الأربعاء مصحوبة بعبارة ”زوجتي تكره ذلك عندما أعمل من المنزل“.

ويستخدم بانكسي، الذي لا تزال هويته الحقيقية مجهولة، موقع انستجرام لإثبات امتلاكه للرسومات بعد رسمها في أماكن عامة وكان آخرها في مدينتي بريستول وبرمنجهام الانجليزيتين.

ويمكن مشاهدة العمل الجديد، شأنه شأن الكثير من الأعمال الفنية خلال حالة العزل العام، على الانترنت فقط.

ويصور العمل الفني الجديد فئرانا ثائرة وهي تضغط على أنبوب لمعجون الأسنان وتتدلى على مفتاح الإنارة وورق الحائط.

وارتفعت قيمة أعمال بانكسي بدرجة كبيرة. فقد بيع رسم له لمجموعة من القرود تجلس بالبرلمان البريطاني بأكثر من 12 مليون جنيه استرليني في أكتوبر تشرين الأول وهو رقم قياسي في مزاد على أعماله. (رويترز)

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