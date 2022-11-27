الرشدان يقضي شهر العسل في ماليزيا والمونديال.. فريق العقبة بلا لاعبين

خالد الخطاطبة



عمان- نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

“العريس الفيصلاوي” الرشدان في ماليزيا والمونديال

وصل نجم المنتخب الوطني والنادي الفيصلي لكرة القدم نزار الرشدان إلى ماليزيا يوم أمس، لقضاء شهر العسل في ربوع هذا البلد السياحي والجميل، في رحلة تستمر لأسبوع.

العريس الفيصلاوي الرشدان، ونتيجة ولعه في كرة القدم، قرر تقسيم شهر العسل إلى قسمين، بحيث يكون الأسبوع الأول في ماليزيا، فيما الأسبوع الثاني من شهر العسل سيكون في قطر، وذلك لحضور مباريات الدور الثاني من مونديال كأس العالم 2022.

وكان الرشدان احتفل بزفافه الخميس الماضي.

الترك يغادر المستشفى بصحة جيدة

غادر المدرب الوطني المعروف والمحبوب عيسى الترك، مستشفى المدينة الطبية يوم أمس الأحد، بعد اجراء عملية زراعة شبكيات، إثر وعكة صحية سابقة تعرض لها.

ورقد الترك على سرير الشفاء لمدة 10 أيام، قبل أن يغادر يوم أمس معافى وبصحة جيدة، بانتظار الخضوع لفترة نقاهة وراحة، قبل العودة لاستئناف “إدمان كرة القدم”.

وتلقى الترك الكثير من الاتصالات التي كشفت عن شعبيته ومكانته في أوساط كرة القدم المحلية.

تجمع رياضي أردني في منزل السفير السعودي

شهد منزل السفير السعودي في عمان نايف بن بندر السديري السبت الماضي، حضورا أردنيا رياضيا متميزا، لمتابعة مباراة المنتخب السعودي أمام نظيره البولندي، في اللقاء الذي اقيم ضمن منافسات مونديال قطر وانتهى لمصلحة بولندا 2-0.

وشارك في هذا التجمع وزير الشباب محمد فارس النابلسي، ورئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري، وأمين عام اللجنة الاولمبية ناصر المجالي والسفير القطري لدى الأردن الشيخ سعود آل ثاني، وقائدا فريقي الفيصلي والوحدات سالم العجالين وأحمد الياس ومدير القناة الرياضية في التلفزيون الأردني ليث مبيضين.

وعقب نهاية المباراة، حلل العجالين والياس مجريات المباراة فنيا أمام الحضور، وسط اجواء رياضية خالصة.

إلى ذلك شهد يوم أول من أمس، تجمعا آخر لعدد من نجوم الفيصلي والوحدات، وعدد من المدربين والإداريين في الأندية المحلية، لمتابعة مباراة المكسيك والأرجنتين التي جرت ضمن منافسات المونديال أيضا.

فريق العقبة بلا لاعبين

كشف رئيس نادي شباب العقبة رجب درويش، أن فريق النادي لكرة القدم، بات فارغا من اللاعبين حاليا، بعد انتهاء عقود جميع اللاعبين بنهاية الموسم الكروي الماضي 2022.

وأشار درويش إلى أن فريق العقبة يضم حاليا فقط وبشكل رسمي 3 لاعبين من مدينة العقبة، فيما بقية اللاعبين الذين مثلوا الفريق في الموسم الكروي الماضي، هم خارج كشف العقبة رسميا بسبب انتهاء العقود، لافتا إلى أن النادي يتوجه لتجديد عقود اللاعبين الذين خرجوا بشكل رسمي، إلى جانب تجديد عقد الجهاز الفني. إلى ذلك تستعد مديرية شباب العقبة، لتنظيم انتخابات نادي شباب العقبة يوم 4 الشهر المقبل، حيث تفيد المعلومات إلى رغبة الرئيس الحالي للنادي رجب درويش الترشح لدورة جديدة، مع احتمالية فوزه بالتزكية، في غياب المنافس حتى اللحظة.



كواليس النجوم



• عدد لا بأس به من اللاعبين المحليين، تلقوا عروضا للعب في الدوري الفلسطيني لكرة القدم.. أحد نجوم المنتخب الوطني رفض عرضا للعب في فلسطين، بانتظار الوقوف على بقية العروض.

• تشهد الأيام الحالية، نشاطا لافتا لسماسرة اللاعبين الباحثين عن المساعدة في تأمين عقود خارجية للاعبين الأردنيين الذين يخضعون لسبات كروي عميق.. الفترة الحالية تعتبر بيئة خصبة لنشاط السماسرة.

• متابعون يتنبأون بتأثر مالي سلبي أكبر لأندية الفيصلي والوحدات والحسين إربد والرمثا، بسبب تأخر انطلاق الموسم الكروي المقبل.. الأندية التي ترغب في المنافسة على الألقاب، ستجد نفسها مضطرة لابرام تعاقدات مبكرة وتجديد عقود، ما يرتب عليها مبالغ مالية كبيرة تفوق إمكاناتها، ما يدخلها في أزمات مالية.

• تعقد إدارة نادي الجزيرة اجتماعا يوم أمس، لمناقشة أوضاع فريق كرة القدم وعقود اللاعبين وغيرها من التفاصيل، استعدادا لتشكيل فريق قادر على المنافسة في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، استعدادا للعودة لدوري المحترفين.