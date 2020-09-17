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الرصيفة: عزل 3 بنايات ورفع العزل عن واحدة

منذ ساعة واحدة

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الرصيفة- قال محافظ الزرقاء، حجازي عساف، إن الأجهزة الأمنية قامت بعزل 3 بنايات في لواء الرصيفة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، بعد تسجيل عدد من الإصابات بفيروس كورونا لقاطنين فيها.
وبين عساف أن العمل جار على حصر المخالطين وسحب العينات لفحصها.
وأضاف أن الأجهزة الأمنية المعنية قامت اليوم برفع العزل عن إحدى البنايات في اللواء، والتي كانت تخضع للعزل بعد انقضاء فترة العزل المقررة بـ 14 يوما، حسب البروتوكول الصحي.(بترا)

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