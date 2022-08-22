الرعود في ختام الدورة التدريبية: أكاديمية سان جيرمان الأردنية خرجت لاعبين لأندية المحترفين

اختتمت يوم أمس فعاليات الدورة التدريبية الصيفية لأكاديمية باريس سان جيرمان الأردنية بمشاركة ما يقارب من ١٠٠٠ لاعب بكافة فروعها.

وتم تخريج اللاعبين بحضور عدد من الشخصيات الرياضية وأهالي اللاعبين الذين عبروا عن فرحتهم بمشاهدة أبناىهم على منصة التتويج، وقال المدير الفني للأكاديمية، الكابتن دانيال الرعود أن الأكاديمية خرجت العديد من اللاعبين لأندية المحترفين، مقدما الشكر والتقدير لكافة العاملين بالأكاديمية من جهاز فني وإداري.

وتضم الأكاديمية مجموعه من المدربين الحاصلين على أعلى الدورات التدريبيه من بينهم صالح القرعان، ومهند المبيضين، وتحدث المدير الإداري محمد الرعود عن النجاح المميز للدورة الصيفية.