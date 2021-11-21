الرفاعي: لست مع أن يشرع مجلس النواب لنفسه

محمد الكيالي

عمان- أكد رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية سمير الرفاعي، الأحد، إنه ليس مع أن يشرع مجلس النواب لنفسه.

وقال الرفاعي خلال مشاركته في المنتدي الإعلامي في حوار أقامه مركز حماية وحرية الصحفيين إن أي نائب يلتقي مع وزير يتم عبر وزير الدولة لشؤون الدولة البرلمانية وعلى المواطن أن يعرف عبر الإعلام ما يجري.

وبين الرفاعي أن اللجنة الملكية لتحديث االمنظومة السياسية مكونة من توليفة وأسماء تمثل الأطياف السياسية من اليمين إلى اليسار، مضيفا أن الحملة التي تم شنها على أعضاء استقالوا من اللجنة ممنهجة من حسابات وهمية.

الرفاعي: الحريات العامة والمؤشرات الدولية التي تثبت تراجعها هي جزء من بيئة كاملة يجب أن تتغير على غرار المناهج التعليمية واحترام الرأي والرأي الآخر.