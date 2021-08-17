الرفاعي: مجلس الأمة سيتعامل مع مخرجات اللجنة الملكية وفق الأسس التشريعية

عمان– التقى رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسة سمير الرفاعي، اعضاء كتلة الشعب النيابية، في دارة النائب عبدالكريم الدغمي مساء أمس الأثنين، لبحث مخرجات اللجنة الملكية في مجال الإصلاح السياسي والعمل النيابي.

واستعرض الرفاعي ملامح توصيات قانوني الانتخاب والأحزاب، حيث دار حوار حول مشروع القانون والنظام الانتخابي والدوائر الانتخابية والقائمة الوطنية الحزبية والكوتات النيابية.

كما دار نقاش مستفيض حول مشروع قانون الأحزاب وبقية التوصيات التي ستقدمها اللجنة المتعلقة بتمكين الشباب والمرأة والإدارة المحلية .

واكد الرفاعي ان ما يجري في اللجنة استجابة للتكليف السامي الذي تعمل فيه اللجنة من اجل مستقبل افضل للأردنيين.

وشدد على أن مخرجات اللجنة ستذهب لمجلس الأمة الذي سيتعامل معها وفق الأسس التشريعية المعروفة.

بدوره قال رئيس كتلة الشعب النيابية النائب الدغمي إن هذه الجلسة جاءت في سياق التشاور والحرص على تمهيد السبل المشروعة برلمانياً للخروج بمخرجات تحديثية تؤدي إلى إنفاذ رغبة جلالة الملك عبدالله الثاني وما هو خير للأردنيين.-(بترا)