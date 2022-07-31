الرفاعي من دارة الشوابكة بمادبا: العمل الحزبي هو طريق الإصلاح والتنمية

أحمد الشوابكة



مادبا- أكد رئيس لجنة منظومة الإصلاح السياسي دولة سمير الرفاعي أن لجنة الإصلاح هي ركيزة أساسية في مخرجات العمل النيابي وأشار خلال لقاء مع مجموعة من الشخصيات في دارة العين محمد سالم الشوابكة ابوخوام بمنطقة جرينة الشوابكة ، أن العمل الحزبي الأسلوب الذي من خلاله يتم تطوير منهج الحياه في الأردن .

وتطرق الرفاعي إلى التنمية السياسية الشاملة من خلال تفعيل العمل الحزبي الذي هو الطريق إلى نحو الإصلاح .

وقال رئيس بلدية مادبا الكبرى عارف الرواجيح نحن في مادبا كباقي المحافظات نحب كل منتمي لتراب هذا الوطن ولانكم منهم احببناك لما عرفنا فيكم من صدق الولاء وعظيم الانتماء للوطن والقائد .

وأشارر ئيس بلدية مادبا السابق المحامي مصطفى المعايعه أن الحديث عن دولته هو حديث عن أبرز رجالات الأردن الذين ساهموا في بناء ونهضة وتقدم الدولة الأردنية وهو تجسيد لنموذج مشرف من الرجالات الذين صدقوا العهد وبروا بالقسم أمام جلالة الملك .

النائب الأسبق سليمان ابوغيث قال لايخامرني الشك بأن دولة سمير الرفاعي يمتلك الحس الوطني الجامع ويتناغم مع تطلعات جلالة الملك وتطلعاتة ومطالبة ورؤه الملكية الحكيمة والمستقبلة للأردن الجديد في المئوية الثانية المجيدة.

وكان العين محمد الشوابكة قد رحب بالضيف والحضور وقال سررنا اليوم في محافظة مادبا التي تشكل صورة سياسية مصغرة في مكونها عن مملكتنا الحبيبة بضيافة رمزية وطنية مميزة هو دولة سمير الرفاعي ويجدر بنا للحقيقة أن نذكر عائلة الرفاعي عندما نتحدث عن تاريخ الأردن السياسي الذي يبرز دور وأهمية هذة العائلة في مواجهة التحديات التي مر بها بلدنا بقيادة الهاشميين.