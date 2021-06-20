الرفاعي يلتقي الكلالدة للاستفادة من خبرات “الهيئة المستقلة” بالانتخابات

عمان- الغد- التقى رئيس اللجنة الملكية لتطوير المنظومة السياسية، سمير الرفاعي، رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة وأعضاء مجلس المفوضين وذلك في مقر الهيئة، حيث أكد الطرفان على أهمية الاستفادة من خبرات الهيئة في كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية وضرورة رفد اللجنة بكل ما يخدم عملها.

وأوضح الرفاعي أن هذه الزيارة تأتي في إطار التأكيد على أن الهيئة المستقلة للانتخاب باتت بيت الخبرة الأول في الاردن في الاجراءات والقضايا المتعلقة بالعملية الانتخابية، مؤكدا حرص اللجنة على الاستفادة من هذه الخبرات وتوظيفها لتطوير التشريعات الناظمة للحياة السياسية بشكل عام.

من جهته أكد الكلالدة أن الهيئة المستقلة للانتخاب ستحرص على تقديم خبراتها للجنة الملكية لتطوير المنظومة السياسية بصفتها الوظيفية بالاضافة الى دورها في ادارة الانتخابات والاشراف عليها سندا لأحكام الدستور، وأن الهيئة قامت بنقل معرفتها وتجربتها لكل من سعى لذلك، موضحا أن الهيئة لديها العديد من الملاحظات حول القضايا الاجرائية في القوانين الناظمة للحياة السياسية وانها ستضعها بين يدي اللجنة الملكية لتطوير الحياة السياسية.

وقدم الكلالدة للرفاعي عددا من المراجع والمؤلفات والابحاث الصادرة عن الهيئة والتي تخدم أي تشريع في هذا المجال، مؤكدا انفتاح الهيئة على اللجنة وحرصها على نجاحها في مهمتها الوطنية وبما يهدف الى تطوير المنظومة السياسية.