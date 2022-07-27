الرقابة العسكرية.. ذراع للعلاقات العامة

هآرتس

بقلم: عنات سرغوستي

27/7/2022



مثل جوقة تم تدريبها بشكل جيد، التي كل عضو فيها يعمل بتزامن تام مع الآخرين، نشرت في هذا الاسبوع جميع القنوات التلفزيونية وجميع مواقع الاخبار توثيق مصور من عملية قوات الجيش الاسرائيلي في نابلس من اجل القاء القبض على مطلوبين.

حسب معرفتنا، لا احد من المراسلين الذين كتبوا عن غزو نابلس رافق القوات. ولم يكن أي واحد منهم في نابلس اثناء النشاط العملياتي لجنود الجيش الاسرائيلي. مع ذلك، جميعهم استخدموا نفس المواد المصورة وقدموا لجمهور المشاهدين والقراء نفس التفاصيل عن العملية. على حد علمنا، المراسلون العسكريون لم يطابقوا المعلومات التي حصلوا عليها مع مصادر فلسطينية في نابلس، رغم أن الامر يتعلق باسلوب صحفي اساسي. من كان على الارض وقام بالتصوير هم جنود في وحدة صناعة الافلام في قسم المتحدث بلسان الجيش الاسرائيلي. هم الذين زودوا المراسلين العسكريين بالمواد الخام والتفاصيل، وعليهم استند المراسلون من اجل كتابة تقاريرهم.

هذا السلوك غير الصحفي كان نتيجة حقيقة أن وحدة المتحدث بلسان الجيش الاسرائيلي على الاغلب تعمل مثل مكتب نشيط للعلاقات العامة، بالاساس لديها الكثير من الموارد البشرية والتكنولوجية. وسائل الاعلام من ناحيتها متعطشة للمواد المصورة الرخيصة (بالمجان في هذه الحالة) والرائعة والتي تظهر الاثارة الحقيقية وتغرس الكبرياء الوطنية وتغذي المعنويات.

بنفس الطريقة المتعمدة والمنسقة والمشتركة، نشرت هذه الجوقة قبل بضعة ايام نفس النبأ بصيغة موحدة: “الجيش الاسرائيلي سمح بالنشر: اسرائيل تستخدم الطائرات الهجومية المسيرة اثناء تنفيذ العمليات”. المسيرات الهجومية معروفة ايضا باسم “طائرات بدون طيار”.

هنا ايضا من يقف من وراء توقيت النبأ هو الجيش، الذي يشغل الوحدة التي تسمى “الرقابة العسكرية”. هي التي منعت نشر النبأ في وسائل الاعلام الاسرائيلية في السابق، رغم أنه منذ 15 سنة من المعروف أن اسرائيل تستخدم هذه الطائرات. الاخبار حول ذلك نشرت اكثر من مرة في وسائل الاعلام الدولية. هكذا فان الجيش من جهة يقطع الطريق امام قدرة الصحافة الحرة على الانتقاد والتحقيق والنشر وابلاغ الجمهور بأمور في صلب مصلحته. ومن الجهة الاخرى هو يختار بالملقط ليس فقط ما يسمح بنشره، بل ايضا متى وكيف ينشر.

لا يوجد خلاف على أنه يجب منع نشر انباء عن عمليات، التي يمكن أن تضر بنجاح عملية عسكرية محددة. أي مراسل سيوافق على مثل هذا القيد. أي نبأ لا يساوي حياة الانسان التي يمكن أن تتضرر. المشكلة هي أن تأثير الرقابة ومنعها في اسرائيل يتجاوز بكثير حدود الحماية الملموسة لأي عملية عسكرية، أو على حياة الجنود والمدنيين المشاركين في العملية. هي مرتبطة بمصالح لا صلة لها بهذه الحماية.

في العام 2022 اسرائيل هي الدولة الوحيدة من بين دول الغرب التي فيها الرقابة العسكرية تعمل كأمر روتيني، من هنا فان السؤال عن نجاعة الرقابة العسكرية يبدو قديم. لا توجد حاجة الى الاكثار من الحديث عن عهد الشبكات الاجتماعية والتكنولوجيا التي تحول كل هاتف ذكي الى محطة متطورة للبث وذات قدرة على الوصول الى عدد لا يحصى من المنصات التي تنتشر في ارجاء العالم.

لكن ليس فقط مسألة النجاعة هي التي يتم طرحها هنا، بل ايضا مسألة المضمون والاهمية، أي ما الذي بالضبط تتفاخر الرقابة العسكرية بحمايته. في حالة المسيرات مثلا، مع الاخذ في الحسبان حقيقة أن كل ولد في غزة يعرف ما تحظر نشره الرقابة في اسرائيل، ما هو المسموح بنشره بالنسبة لها؟ يصعب تجنب التوصل الى استنتاج بأن الرقابة، ووحدة المتحدث بلسان الجيش الاسرائيلي، هي ايضا ذراع للعلاقات العامة، وهدفها هو التمكين من التزامن في نشر الانباء بصورة تحول المعلومة التافهة والتاريخ العسكري الى منتج ثمين يصعب الوصول اليه.

هكذا فان الرقابة ووحدة المتحدث بلسان الجيش الاسرائيلي تحولان كل الصحافة ومنظومة المراسلين العسكريين الى جمهور أسير بياناتهما. فهي تقوم بتلقيمهم بمواد خام مصورة من عمليات في الجبهة الداخلية للعدو ومن استعراضات لوحدات خاصة في توقيت يناسب المصالح والاهداف التي يريد الجيش تحقيقها، وليس بالتحديد يناسب مباديء الصحافة المستقلة والحرة.

هكذا فان هذه الآلية تجفف الخصائص التي بدونها لا توجد صحافة حرة ومستقلة، مثل حب الاستطلاع والاستقلالية وعدم الخوف من أي مسؤول أو صاحب رأس مال أو حاكم والرغبة في البحث عن القصة بالذات في الاماكن المظلمة.