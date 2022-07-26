الرقابة في خدمة تجار السلاح

هآرتس

يوسي ميلمان 26/7/2022

قبل نحو خمس سنوات نشر نبأ عن صفقة سلاح لشركة “ايريناوتيكس”، شمل اشتباه بسلوك بلطجي من جانبها. الشركة، التي اشتريت مؤخرا من قبل رفائيل، تنتج ضمن أمور أخرى طائرات مسيرة مسلحة، ومصممة لتنتحر فوق الهدف. الصفقة التي يدور الحديث عنها تمت مع دولة في آسيا ومن أجل تنفيذها تجاوز مدراء الشركة القانون وإجراءات وزارة الدفاع. في أعقاب المقال قامت الشرطة والنيابة العامة بفتح تحقيق أدى إلى تقديم لوائح اتهام عدة. المحاكمة لم تبدأ بعد.

النبأ، بما في ذلك إسم الدولة، تمت المصادقة عليه من قبل الرقابة. ولكن فور النشر سارعت الشرطة والمسؤول عن الأمن في جهاز الأمن إلى محكمة الصلح في ريشون لتسيون وطلبوا إصدار أمر منع نشر تام. هذا رغم أن القصة كانت قد نشرت، كما قلنا، وحظيت بالتوسع في عدد آخر من وسائل الإعلام في إسرائيل والعالم. القضاة، بخطوة عبثية وتبعث على السخرية وكأنها أخذت عن قصة “الفخ 22″، أخذوا بموقف الشرطة وجهاز الأمن. وحتى أن الرقابة، في أعقاب ضغط كبير استخدمه عليها الموساد والمسؤول عن الأمن في جهاز الأمن، قامت بتغيير موقفها وقررت أن النشر يضر بأمن الدولة وعلاقاتها الخارجية.

الخضوع للرقابة، ليس للمرة الأولى، كان دليلا آخر على ضعفها واستخذاءها أمام جهاز الأمن. لذلك، كان من المشجع في الأسبوع الماضي تسلم بلاغ من الرقابة يقول: “إنها ترفع المنع الذي فرض على وسائل الإعلام منذ ثلاثين سنة أن تنشر أنه يوجد لدى إسرائيل طائرات مسيرة هجومية”. يمكن أنه في السنوات الأولى، بعد أن طورت الصناعات الأمنية والجيش الإسرائيلي وشغلت طائرات مسيرة (في حينه سموها طائرات من دون طيار وطائرات صغيرة من دون طيار)، كان هناك مبرر للاحتفاظ بسرية وجودها من أجل الحفاظ على أفضلية نوعية وتفوق عملياتي لإسرائيل. ولكن بالتدريج، حيث تم استخدام الطائرات المسيرة في جميع ساحات الحرب، كشف السر. كل العالم، بما في ذلك أعداء اسرائيل، عرفوا أنها تكثر من استخدامها.

لذلك، طلب الرقابة من وسائل الإعلام في إسرائيل أن تستخدم شعار “حسب منشورات أجنبية”، تحول إلى نكتة على حساب الجمهور في البلاد. هذا يدل على الافتراض الذي يوجه الرقابة والذي يقول: “إن الصحفيين الإسرائيليين يتحدثون بإسم جهاز الأمن”. وبذلك هي تحولهم من دون رغبتهم إلى “شركاء في السر”. صحفي إسرائيلي مثل أي صحفي في أي دولة ديمقراطية يمكن أن ينشر معلومات ويقوم بتحليلها، وهذا النشر لا يمكن أن يشكل أي دليل على مصادقة رسمية حول صحة النبأ.

القرار بشأن الطائرات المسيرة اتخذ من قبل رئيس الرقابة، العميد دورون بن براك، قبل ترك منصبه. هذا القرار هو قرار مبارك، لكن عليه أن يكون فقط مجرد خطوة أولى. هناك أيضا مواضيع عدة على الرقيب الجديد، العميد كوبي مندلبليت، أن يشطبها من قائمة المواضيع التي يجب تقديمها من أجل حصول مصادقة الرقابة عليها. واحد منها هو صفقات السلاح.

الرقابة تواصل بين حين وآخر منع نشر مقالات تتناول هذا الموضوع، من أجل إجبار وسائل الإعلام الإسرائيلية الاعتماد مرة أخرى على “منشورات أجنبية”. لا توجد دولة غربية ديمقراطية أخرى تقوم بمنع وسائل الإعلام فيها من نشر معلومات عن بيع السلاح.

هاكم مثالا آخر على المس بحرية التعبير، الذي تتم ممارسته بصورة متكررة واعتباطية إلى درجة انعدام المنطق. قبل عقد تقريبا شطبت لي، بتعليمات من مدير عام وزارة الدفاع في حينه غابي اشكنازي، نبأ عن زيارة لبعثة لرؤساء أجهزة الأمن الهندية، الذين جاءوا إلى إسرائيل من أجل التوقيع على صفقة سلاح كبيرة. المبرر كان أن النشر سيحرج حكومة الهند، لكن إحراج حكومات أجنبية لا يجب أن يكون اعتبارا رقابيا.

صفقات السلاح هي بالأساس موضوعا اقتصادي وليس سياسيا، وبالفعل في معظم الحالات مبررات الرقابة التي بحسبها النشر عن صفقة سلاح سيضر بالعلاقات الخارجية أو بأمن إسرائيل، هي فقط ذرائع واهية. فعليا، المنع استهدف منع إحراج حكومة إسرائيل، التي تطور بواسطة “دبلوماسية السلاح” علاقات ملتوية مع أنظمة ديكتاتورية تمس بحقوق الإنسان. هذا حدث في السبعينيات مع نظام الابرتهايد في جنوب افريقيا ومع زمرة عسكرية في أميركا الجنوبية وأميركا الوسطى في الثمانينيات والتسعينيات وفي العقد الأخير مع الزمرة العسكرية في مينمار ومع دول غير ديمقراطية في العالم العربي. بهذا السلوك، فإن الرقابة تدافع عن أنظمة مشكوك فيها، وتساعد تجار سلاح من إسرائيل وتساهم بشكل مباشر في إفساد معايير الأخلاق والفساد، وحتى في تجاوز القانون، حيث أنه في نهاية المطاف لا توجد تقريبا أي صفقة سلاح مع ديكتاتور أو مع حكومة إشكالية من دون أن تكتنفها الرشوة.

إسرائيل هي دولة قوية بما فيه الكفاية لمواجهة منشورات لا تروق للحكومة أو جهاز الأمن. خلافا للذعر المفتعل والمتلاعب لجهاز الأمن فإن أي نشر لن يتسبب في انهيار الدولة. يجب على الرقابة التذكر بأنها سلطة مستقلة. ورغم أن الرقيب الأساسي يرتدي الزي العسكري ويتم تعيينه من قبل وزير الدفاع، إلا أنه يجب عليه أن يمارس تقديرا مستقلا للرأي وعدم الخضوع لنزوات جهاز الأمن وإلا فإنه يكون بذلك خائنا لوظيفته.