الرقب: مواقف الملك تجاه القدس محل تلاحم وطني

عمان- الغد- اكد مقرر لجنة فلسطين في مجلس النواب النائب احمد الرقب ان مواقف جلالة الملك عبد الله الثاني تجاه القدس والقضايا الوطنية والقومية “كانت وستبقى محل تلاحم شعبي وإجماع وطني”.

جاء ذلك في محاضرة له بجامعة عمان الاهلية امس الاربعاء بعنوان “القدس في قلوب الأردنيين وعيون الهاشميين”، حضرها رئيس الجامعة الدكتور ساري حمدان وعدد من مسؤوليها وطلبتها، وفيها اكد حمدان ان هذه الندوة تاتي تأكيداً لتوجهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإقامة الفعاليات الخاصة بالقدس والمؤيدة لمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله.

وتناول النائب الرقب جميع الأبعاد الدينية والسياسية والاجتماعية للرعاية والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسحية في بيت المقدس وعموم فلسطين، والمواقف المشرفة لجلالة الملك ومواجهته للضغوط الدولية لإضعاف صمود الأردن على موقفة المبدئي والأخلاقي اتجاه القدس والقضية الفلسطينية.

واكد الرقب على أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.