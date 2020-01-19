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الرقب يدعو الحكومة إلى إعادة النظر بمنح وقروض الطلبة

منذ 32 دقيقة
النائب الدكتور احمد الرقب

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دعا النائب الدكتور احمد الرقب الحكومة إلى ضرورة مراجعة كافة الإجراءات والقرارات المتعلقة بمنح وقروض طلبة الجامعات والبحث عن حلول وبدائل حقيقية توسع دائرة الاستفادة من تلك المنح.
جاء ذلك خلال رسالة وجهها الرقب اليوم الأحد إلى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز عبر خلالها عن استياء عدد كبير من الطلبة ذوي الحاجة ممن تم تجاوزهم من تلك المنح والقروض، مشيرا بذات الوقت إلى الأثر السلبي الذي لحق بهم جراء ذلك الأمر على تحصيلهم الدراسي ما ساهم كذلك في صعوبة استمرارهم في دراستهم.

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