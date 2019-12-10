الرقب يطالب بمنح أبناء غزة ادخارهم بالضمان

عمان- الغد– طالب النائب الدكتور أحمد الرقب الحكومة بتمكين أبناء قطاع غزة من الحصول على حقوقهم في مدخرات أموال الضمان الاجتماعي اسوة بغيرهم من مشتركي الضمان.

وقال الرقب في رسالة وجهها أمس الى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ” إنه تم الإعلان عن ما يتصل بمدخرات ضمن منظومة من التعليمات أعلن عنها من قبل الضمان الاجتماعي”، وبالرغم من مشاركة عدد كبير من أبناء قطاع غزة وبحسب التعليمات المرعية إلا أنه تم استثناؤهم دون سبب مقنع.

وأكد الرقب بأن ذلك يستلزم إعادة النظر في هذا الاجراء وتمكين الفئة المذكورة من نيل حقوقهم أسوة بغيرهم من مشتركي الضمان الاجتماعي.