الرقمنة هي مُستقبل الصناعات سريعة التغير



عمان-عقدت المنظمة الدولية غير الحكومية سبارك بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية QFFD مؤتمراً افتراضياً بعنوان “الوظائف الآن: التحول إلى التكنولوجيا الرقمية في ظل كوفيد19″. وتم خلال الاجتماع مناقشة فرص التحول الرقمي أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة ورياديي الأعمال والطلاب، إضافة إلى الاتجاهات المستقبلية وأهمية الرقمنة بحد ذاتها في الصناعات المختلفة.

وقال المدير التنفيذي لمنظمة سبارك يانيك دو بونت: “على الرغم من تأثير الجائحة العميق على مختلف مناحي الحياة، نمر في الوقت الحالي بمرحلة استيعاب أهمية التكنولوجيا في حياتنا العملية. نقوم بتوظيف التكنولوجيا في قطاعات الأعمال، حيث باتت الرقمنة تمثل المستقبل في الوقت الراهن”, وأضاف قائلاً: “سنستمر بدعم رياديي الأعمال والطلاب والشركات الصغيرة والمتوسطة لمواكبة التغيرات الناجمة عن التحول الرقمي والمحافظة على الأداء القوي في ظل الظروف الحالية”.

يُشار إلى أن سبارك، هي منظمة دولية غير حكومية، تعمل على تمهيد الطريق أمام جيل الشباب لإعادة بناء مُستقبلهم، قد نظمت هذا المؤتمر بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية QFFD))، أحد المؤسسات العامة للتطوير التي تلتزم بالنيابة عن دولة قطر بتطبيق مشاريع إعانة خارجية. هذا وتوجه المدير التنفيذي لمنظمة سبارك السيد يانيك دو بونت بكلمة افتتاحية خلال المؤتمر تم بعدها عقد جلستين منفصلتين. شارك المتحدثون في جلسة “توسيع النطاق: تسريع الوظائف الرقمية” والتي ناقشوا فيها عن تحول الشركات نحو العالم الرقمي خلال الجائحة واكدوا دعمهم التام لهذا التوجه. أما في جلسة ” التوافق بين الوظائف وسوق العمل” تم التأكيد أن جائحة كوفيد 19 تلقي بظلالها على بعض المناحي الأكثر تأثراً مثل الشباب المُهاجرين، وبالتالي، تفتح هذا الفترة الآفاق نحو فرص جديدة مثل التعليم الإلكتروني و التدريب.

وفي الجلسة التي تناولت “الشركات الناشئة وريادة الأعمال في ظل الأزمة”، تمت الإشارة إلى أن الشركات الناشئة تعتبر أحد المحركات الرئيسية للإبداع وتحفيز النمو الاقتصادي في ظل الأزمة، حيث تلقي الصعوبات بظلالها السلبية على عدة مناحي مثل الإبداع وتؤثر بشكل مباشر على قدرة الشركات على الاستمرار ونموها. وتم في الجلسة تأكيد تناقص أعداد الشركات المسجلة عالمياً خلال الأشهر الأخيرة وكيفية التصدي لهذه التحديات من خلال دعم الشركات الناشئة الجديدة والحالية.