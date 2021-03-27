“الرماثنة” يرفضون التدرب والوعود تعيدهم.. فشل 5 حكام باللياقة.. عوض متطوع بمنتخب المستقبل

خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

لاعبو الرمثا يرفضون التدرب والإدارة تعيدهم بوعود

رفض لاعبو فريق الرمثا لكرة القدم، المشاركة في تدريب يوم أمس، بسبب مطالبهم المالية، قبل أن تنجح جهود الإدارة باقناعهم بالعودة للتمرين، بعد وعود بالعمل على تسديد جزء من مستحقاتهم المالية قريبا.

القصة بدأت خلال التدريب الذي جرى على ملعب الأمير هاشم بالرمثا يوم أمس السبت، حيث توجه اللاعبون للملاعب، قبل أن يعلنوا رفضهم المشاركة في التدريب، بسبب عدم تسلمهم للمستحقات المالية المتأخرة منذ عدة أشهر.

واشترط اللاعبون الحصول على المستحقات، مقابل العودة للتدريبات التي تأتي في اطار التحضير لانطلاق منافسات دوري المحترفين يوم 8 نيسان (إبريل) المقبل.

الإدارة وفور سماعها بنبأ رفض اللاعبين للتدريب، توجهت إلى الملعب، وعقدت لقاء مع الفريق، أكدت خلاله على تعاطفها معهم بسبب تأخر المستحقات، مشيرة إلى أنها ستعمل جاهدة على تأمين الرواتب في أقرب وقت.

اللاعبون اقتنعوا بحديث الإدارة، الأمر الذي دفعهم للعودة للتدريب، على أمل تسلم المستحقات قريبا.

5 حكام يفشلون في اختبار اللياقة

فشل 5 حكام بدوري المحترفين لكرة القدم، في اختبار اللياقة البدنية الذي جرى يوم أمس السبت، على مضمار ستاد عمان الدولي.

وفشل 4 حكام ساحة وحكم مساعد، في الاختبار الذي يأتي بشكل دوري، في اطار التحضير لانطلاقة المنافسات الرسمية.الاختبار شهد مفارقة، تمثلت في إعلان فشل عدد من الحكام المساعدين في اختبار السرعة، بسبب خطأ في قياس المسافة والتوقيت، قبل أن يتم اعادتهم، واعتبارهم ناجحين في الاختبار، كون المسافة التي خصصت للاختبار امتدت لـ35 مترا، وليس 30 مترا كما يفترض، ما يعني أن الحكام اجتازوا الفحص المقرر بنجاح.

عوض مدربا متطوعا في منتخب المستقبل

أكد المدرب عدنان عوض، أنه يقود تدريبات منتخب المستقبل، كمدرب متطوع، ومن دون التوقيع على عقد رسمي.

ولفت المدرب في تصريح لـ”الغد”، أنه اشرف على تدريبات المنتخب في الفترة الأخيرة كمدرب متطوع، بعد التغييرات التي طرأت على الجهاز الفني للمنتخب، مؤكدا أنه لم يوقع على عقد حتى الآن، وأن الفترة الماضية كانت مساندة للمنتخب وليس تعيينا رسميا.

وكان منتخب المستقبل أوقف تدريباته رسميا، والتي كان مقررا استمرارها حتى الشهر المقبل، بسبب جائحة كورونا، وحرصا على سلامة اللاعبين.

محاولات لإقناع لاعبي الجزيرة بنصف راتب

تتواصل المحاولات باقناع لاعبي فريق الجزيرة، بقبول الحصول على نصف راتب، مقابل عودتهم للتدريبات التي يحتجبون عنها منذ يوم الاثنين الماضي.

ويتوقع نادي الجزيرة اليوم الأحد، انفراجا جزئيا لمسألة الحجز على أموال النادي، وبالتالي الحصول على مبلغ مقبول، لتوزيعه على اللاعبين.

وأبدت اللجنة المؤقتة في الجزيرة، تفاؤلها بانفراج جزئي لمسألة الحجز على مستحقات النادي، دون أن تبدي تفاؤلها بامكانية قبول اللاعبين بالحصول على نصف راتب فقط، لا سيما وأن الفريق سبق وأن أعلن رفضه تسلم نصف راتب، مطالبا بمبلغ أكبر.

وتسعى اللجنة المؤقتة للجزيرة، لاقناع اللاعبين بالقبول بجزء من المستحقات في الوقت الحالي، وبالتالي العودة للتدريبات، استعدادا للقاء فريق الوحدات الأسبوع المقبل، في مباراة كأس الكؤوس، ومن ثم انطلاق مباريات دوري المحترفين يوم 8 الشهر المقبل.

شلباية يتقدم في استفتاء “الآسيوي”

تقدم نجم فريق الوحدات السابق محمود شلباية، في استفتاء الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لاختيار أفضل مهاجم في تاريخ بطولات كأس الاتحاد الآسيوي.

ويسعى موقع الاتحاد الآسيوي، لاختيار التشكيلة المثالية لبطولات الكأس الآسيوية، حيث بدأ باختيار حراس المرمى ثم المدافعين والوسط، والأطراف، بانتظار تحديد المهاجم الأفضل.وحتى مساء يوم أمس، تقدم شلباية للصدارة بنسبة 40 %، تلاه اللاعب العراقي حمادي أحمد بنسبة 29 %، بانتظار تحديد هوية الفائز يوم الجمعة المقبل، موعد اغلاق باب التصويت.

تيتيا يؤكد الاستغناء عن 5 لاعبين

أكد المدير الفني لفريق الحسين إربد لكرة القدم الروماني تيتا، الاستغناء عن 5 لاعبين في الفريق، وبالتالي امكانية بحثهم عن فرصة لعب جديدة في أندية أخرى.

وأكد مسؤول التعاقدات في النادي ليث أبو عبيد، أن تيتا أكد الاستغناء عن عدي رقيبات وصدام الدومي وأمية المعايطة وصهيب الزعبي وأنس أبو طعيمة، مع انتقال اللاعب أسعد العزام لنادي الطيبة.

كما كشف أبو عبيد، عن التوقيع مع اللاعبين الشابين محمد الانجادي ومحمد عادل القيسي.

وفيما يتعلق بالمحترف أبو بكر تراوري، الذي كان يفترض أن يصل إلى عمان الأسبوع الماضي، فقد أكد

أبو عبيد، أن حدوث خطأ في تأشيرة اللاعب، أخرت وصوله المتوقع اليوم الأحد.

أما المحترف الكونغولي رودي مانغ، فقد أكد مسؤول التعاقدات، مغادرته الفريق رسميا، بناء على تنسيب المدير الفني، ولأسباب طبية.

“كورونا” يوقف تدريبات منتخبي الناشئات والمستقبل

تسببت جائحة كورونا بشكل رئيسي، في ايقاف تدريبات منتخب المستقبل لكرة القدم، إلى جانب منتخب الناشئات الذي يقود تدريباته خالد لافي.

وأبلغ اتحاد كرة القدم اللاعبين واللاعبات، بتوقف التدريبات، حفاظا على سلامتهم من جائحة كورونا، التي شهدت في الأيام الأخيرة انتشارا واسعا.

كما كان لانتظام مباريات دوري الناشئات تحت سن 17، دورا ايضا في ايقاف تدريبات المنتخب خلال المرحلة الحالية، بانتظار استئنافها خلال الأسابيع القريبة المقبلة.

مدرب الجليل: ناقشت استقالتي مع الإدارة

كشف المدير الفني لفريق الجليل حسين علاونة، عن عقد جلسة مع الإدارة لبحث الاستقالة الشفوية التي أبلغ فيها النادي، عقب ختام المعسكر التدريبي الذي انتهى في العقبة الخميس الماضي.

وأوضح العلاونة في تصريح لـ”الغد” يوم أمس السبت، أن هناك محاولات لتصويب الأسباب التي دفعته للاستقالة، حيث ما تزال المشاورات جارية، تمهيدا لاتخاذ القرار النهائي.

وفضل العلاونة عدم الحديث في الأسباب التي دفعته للاستقالة في الوقت الحالي، مؤكدا في نفس الوقت أنه ابلغ الإدارة بالاستقالة يوم الخميس الماضي، بانتظار حسمها سواء بالاستمرار أو الرحيل، مشيرا إلى أنه لا يمانع في استمرار العمل بالنادي في حال تصويب بعض التفاصيل.

دهشان ودعابس ينضمان لسحاب

انضم اللاعبان يزن دهشان ووسام دعابس، إلى صفوف فريق نادي سحاب لكرة القدم، لمشاركته منافسات دوري المحترفين في الموسم الحالي 2021.

والتحق اللاعبان بتدريبات فريق سحاب، بعد الاتفاق على كامل التفاصيل، بما في ذلك التفاصيل المالية.

يشار إلى أن اللاعب دهشان، الذي لعب في فريق الأهلي في الموسم الماضي، التحق بداية الموسم الحالي بفريق الفيصلي لأسابيع قليلة، قبل أن يغادره متوجها إلى سحاب، بعد أن شعر بضعف فرصة مشاركته مع الفيصلي.

لاعبات عجلون ينجزن بالدوري بغياب الامكانات

حقق فريق نادي عجلون للناشئات لكرة القدم تحت سن 17، انتصارين من اصل 3 مباريات، في دوري الناشئات، رغم تلاشي الإمكانات المادية واللوجستية للنادي الباحث عن تقدم في الكرة النسوية، ضعف الإمكانات.

ويكشف رئيس نادي عجلون رجائي الصمادي، أن الفريق يتدرب في صالة رياضية مغلقة، مخصصة للخماسي، فيما يلعب مباريات الدوري على ملاعب كبيرة مزروعة بالعشب الصناعي، وبالرغم من ذلك نجح الفريق في تقديم مستويات جيدة في الدوري، بقيادة المدير الفني المتميز خالد الخطيب، الذي بدت بصماته واضحة على الفريق.

وبين الصمادي، أن الفريق غير قادر على إجراء تدريباته على ملعب كبير، بسبب تواصل العمل في ملعب عجلون لكرة القدم المغلق منذ حوالي 4 سنوات بسبب الصيانة التي طالت.

وأضاف: ملعب كرة القدم ما يزال قيد الصيانة، حيث ينتظر القائمون عليه، تحسن حالة الطقس، لفرشه بالاسفلت، والانتهاء من تمديداته الصحية، قبل الانتقال لفرشه بالعشب الصناعي.

كما كشف الصمادي عن عدم حصول اللاعبات على أي مستحقات مالية، نظير مشاركتهن في التدريبات والمباريات، وهذا عائد لضعف الإمكانات المادية للنادي، متمنيا أن تشهد الأيام المقبلة دعما ماديا من الداعمين أو من اتحاد الكرة، إذا ما اراد القائمون على الكرة النسوية استمرار اللاعبات في اللعب.

خاطر يعلن عن بطولة عربية للأكاديميات

أعلن رئيس الاتحاد العربي لأكاديميات كرة القدم يوسف خاطر، عن تنظيم بطولة المنتخبات العربية للأكاديميات، في مدينة الاسكندرية المصرية في الثلث الأخير من شهر أيار (مايو) المقبل.

وبين خاطر في تصريح لـ”الغد” أن هذه البطولة، تأتي في اطار البحث عن المواهب القادرة على اثراء الكرة العربية خلال السنوات المقبلة.

عمان يضم نجمتين ويبحث عن دوري الأبطال

نجح نادي عمان، في استقطاب النجمتين آية المجالي وشهيناز جبرين، للعب في صفوف فريق كرة القدم للسيدات، خلال الموسم الكروي الحالي.

وجاء استقطاب المجالي وجبرين، بعد خروجهما من نادي شباب الأردن، الذي أعلن تجميد اللعبة. إلى ذلك، يبحث نادي عمان، عن المشاركة في دوري أبطال آسيا للسيدات، في ظل تحقيق شروط الترخيص المطلوبة.

ووفق المعلومات، فإن النادي وبالتنسيق مع اتحاد الكرة، يسعى لاتمام كافة شروط الاتحاد الآسيوي، أملا في مشاركة قد تكون خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

يشار إلى أن فريق عمان الذي يشرف على تدريبه خالد نمر، حقق لقب دوري الموسم الماضي.

كواليس النجوم

• تشهد تدريبات منتخب السيدات تحت سن 20 لكرة القدم هذه الأيام، عدم انتظام عدد من اللاعبات، بسبب انشغالهن بالثانوية العامة “التوجيهي”.. أهالي لاعبات يفضلون في الوقت الحالي، التفات بناتهن للدروس الخصوصية استعدادا للامتحانات.

• غادر رئيس نادي الصريح عمر العجلوني، المستشفى بعد تعافيه من وعكة صحية، استدعت اجراء عملية قسطرة.. العجلوني يتمتع حاليا بصحة جيدة، موجها الشكر والتقدير لكل من تواصل معه، للاطمئنان على صحته.

• أحد الأشخاص المطلعين على عمل الأندية، أوضح أن اتحاد كرة القدم، بدأ يعمل بشكل أكثر حرفية، في مسألة مجاملة الأندية، من خلال تطبيق التعليمات بدقة، خصوصا فيما يتعلق بتسجيل اللاعبين، معتبرا أن هذا من شأنه خدمة الكرة الأردنية مستقبلا، وإجبار الأندية على الالتزام بالتعليمات.

• نجح المحترف الأردني في فريق الحدود العراقي أحمد الصغير، في تسجيل ركلة ترجيح بمرمى فريق النفط، ليساهم في عبور فريقه إلى الدور ربع النهائي ببطولة الكأس في العراق.. فريق الشرطة الذي يتواجد فيه المدرب هيثم الشبول، نجح أيضا في العبور لربع النهائي بفوزه على فريق أمانة بغداد بركلات الترجيح أيضا.

• مدرب حراس مرمى فريق الحسين إربد لكرة القدم زياد نمراوي، تلقى الكثير من الاتصالات لمواساته بوفاة والدته التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى أمس.

• المدرب الأردني محمود الحديد المتواجد حاليا في السعودية، أكد أنه ينتظر اتمام المخالصة مع نادي الوحدة السعودي، أحد أندية المحترفين، قبل الرد على عرض نادي جدة، أحد أندية الدرجة الأولى بالسعودية.

• فريق معان لكرة القدم، ينتظر التحاق محترف من أميركا الجنوبية، خلال اليومين المقبلين، لاخضاعه لاختبارات قبل حسم موضوع التعاقد معه.. فريق معان توجه يوم أمس لاجراء تدريب في مدينة معان، قبل أن يتوجه ليلا إلى العقبة، لبدء معسكر تدريبي يستمر حتى الخميس المقبل.

• مباراة الحسين إربد والنصر التي أقيمت على ملعب الأمير هاشم بالرمثا، يوم الخميس الماضي، ضمن منافسات دوري الناشئات تحت سن 17 لكرة القدم، شهدت حضورا إداريا لافتا من قبل الناديين والاتحاد.. رئيسا ناديي الحسين إربد والنصر حضرا المباراة، كما تابعها من جانب اتحاد الكرة كل من سوسن حساسين وليلى العزام ودينا سلامة.

• ينتظر أن يلتقي المنتخب الرديف لكرة القدم، مع فريق الوحدات يوم غد الاثنين، في إطار تحضيرات الفريقين للاستحقاقات الرسمية المقبلة.