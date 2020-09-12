الرمان…فاكهة سحرية لفترة الحمل

عمّان-الغد– تتصدر فاكهة الرمان قائمة الفواكه المُفضلة لدى الكثير من الناس بفضل مذاقها اللذيذ وإمكانية استخدامها لتزيين الأطباق والسلطات، إلا أن هذه الفاكهة “السحرية” لها أيضاً فوائد جمة على صحة النساء وخصوصا في فترة الحمل. فما هي؟

يعد الحمل من بين المراحل الصعبة والمعقدة لدى كثير من النساء في العالم. فهذه المرحلة، التي تدوم تسعة أشهر تستنزف الكثير من طاقة المرأة الحامل.

وقد تؤثر أيضاً على نفسيتها ومزاجها، في انتظار لحظة الإنجاب وخروج الطفل (ة) لأول مرة للعالم.

وتحرص المرأة الحامل على تناول أغذية متنوعة وغنية بالفيتامينات تشحنها بالطاقة اللازمة، وتضمن حصول طفلها على كل ما يحتاجه من غذاء، من أجل نموه بشكل طبيعي، ومن دون مضاعفات خطيرة لاحقاً.

ورغم وجود أكثر من طعام مفيد جداً في فترة الحمل، إلا أن الرمان فاكهة توصف بـ”الخارقة” في فترة الحمل، لما لها من فوائد على الأم وجنينها في نفس الآن، نقلا عن موقع دويتشه فيله.

وتشير دراسة أجراها باحثون في “مستشفى بريغهام للنساء”، التابع لجامعة هارفارد الأمريكية العريقة، أن شرب المرأة الحامل يوميا لعصير الرمان، يساعد على تحسين عملية نمو دماغ الجنين، وفق ما ذكر الموقع العلمي المتخصص “ساينس ديلي”.

ويشير موقع “إم إس إن” أن شرب عصير الرمان، يحسن الربط الشبكي لخلايا دماغ الطفل (ة) الذي لم يولد بعد.

وأضاف أن استهلاك عصير الرمان أثناء الحمل له تأثير إيجابي للغاية، حيث يطور الجنين نوعاً من “الوظيفة الوقائية”، التي قد تنقذ حياته حتى عند الولادة.

وتابع نفس المصدر أنه أثناء الولادة يمكن أن يتعرض الطفل (ة) لخطر نقص الأكسجين، ما يعد أمراً خطيراً للغاية على الدماغ، الذي قد يتعرض لضرر دائم في حال كان هناك نقص في الأكسجين.

الرمان…فوائد جمة

ويتمتع الرمان بفوائد مذهلة للغاية على صحة الإنسان، إذ يخفض من مستوى الكولسترول ويقلل أيضاً من خطر الإصابة بأمراض القلب، لأنه يحتوي على مواد مضاد للأكسدة تساعد على منع تراكم الصفائح الدموية وتخفيف ضغط الدم، وفق ما أورد موقع “غيزوندهايت هويته”الألماني.

ويشير نفس المصدر أن الرمان يخفف كذلك من آلام التهاب المفاصل، التي يعاني منها بشكل خاص كبار السن.

يشار إلى أن دراسة سابقة خلصت إلى أن الرمان يحتوي على إنزيم معين يساعد في إبطاء عملية تلف الغضروف، الذي يؤدي للإصابة بهشاشة العظام.

كذلك، لا تتوقف فقط منافع الرمان على الصحة الجسدية بل تمتد أيضا للصحة النفسية، إذ يعد الرمان من الفواكه المضادة للاكتئاب بفضل المركبات النباتية القوية الموجودة فيه، والتي تؤثر إيجاباً على الدماغ وتخفض مشاعر اليأس والاكتئاب.