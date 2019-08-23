الرمثا: أعمال شغب احتجاجا على “كروز الدخان”.. ونفي وفاة طفلة – صور

أحمد التميمي

الرمثا – اندلعت أعمال شغب مساء الجمعة، في لواء الرمثا في محافظة إربد، احتجاجا على قرارات الحكومة حول “كروزات الدخان”، و”التضييق على المسافرين” عبر مركز حدود جابر.

وأقدم المحتجون على إحراق الاطارات وإغلاق الطرق احتجاجاً على القرار.

وكانت الحكومة شددت من تعليماتها بشأن إدخال “كروزات الدخان” مع المسافرين عبر المراكز الحدودية، حاصرة ذلك بكروز واحد فقط.

وبحسب كتب رسمية اطلعت عليها “الغد”، فإن مجلس الوزراء قرر بأن “أيّ شخص مسافر يدخل معه أكثر من كروز دخان، يعتبر مهرباً، وتطبق عليه الإجراءات القانونية بما فيها حجز السيارة”.

يشار الى أن ما يعرف بـ”البحارة” في الرمثا معتصمون منذ 4 أيام، للمطالبة برفع منع السفر عن جميع السائقين إلى سورية، والبالغ عددهم 450 شخصا .

إلى ذلك، أكد مدير مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي، الدكتور محمد الغزو لـ”الغد” عدم صحة أنباء جرى تداولها تتحدث عن وفاة طفلة اختناقا في أعمال الشغب.

وأضاف ان قسم الطوارىء في المستشفى لم يستقبل أي مصاب لغاية الللا