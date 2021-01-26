الرمثا: أولويتنا رفع العقوبة لتسجيل 4 لاعبين

عمان – الغد – كشف نادي الرمثا، عن مفاوضات يجريها حاليا مع 4 من نجوم الكرة المحلية، لمعرفة إمكانية استقطابهم للعب في فريق كرة القدم، خلال منافسات الموسم الكروي المقبل.

وأكد الناطق الإعلامي لنادي الرمثا محمد أبو عاقولة في تصريح لـ”الغد”، الدخول في مفاوضات مع حوالي 4 من اللاعبين المحليين، مفضلا عدم الكشف عن هوية هؤلاء اللاعبين لحين الوقوف على نتائج المفاوضات.

وردا على سؤال يتعلق بكيفية الدخول في مفاوضات مع لاعبين جدد، رغم عقوبة الاتحاد الدولي “فيفا”، بمنع النادي من التسجيل، أشار ابو عاقولة إلى أن أولوية النادي القصوى في الوقت الحالي، رفع عقوبة “فيفا”، من خلال تأمين مستحقات اللاعبين المشتكين.

واضاف: قيمة مستحقات المشتكين تبلغ حوالي 120 ألف دولار، وهو ما دفعنا لمحاولة الاتصال مع المشتكين لتأمين مستحقاتهم، وفق قدرات النادي المالية، مجددا التأكيد بأن الرمثا سيبذل قصارى جهده في الفترة القريبة المقبلة للانتهاء من هذه العقوبة، وبالتالي التمكن من تسجيل لاعبين جدد. – (أخبار النجوم)