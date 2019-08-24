الرمثا: الأمن يزيل خيمة اعتصام ضد اتفاقية الغاز “الإسرائيلي”

أحمد التميمي

اربد- أزالت الأجهزة الامنية في لواء الرمثا خيمة اعتصام عند أحد مواقع أنبوب الغاز في منطقة السايبر ستي في الرمثا، كان نشطاء ولجنة العمل الوطني في نقابة المهندسين، يعتزمون تنفيذ اعتصام فيها ظهر اليوم السبت، احتجاجا على اتفاقية الغاز “الإسرائليل”.

وقال رئيس اللجنة المهندس عوني العقلات ان الاجهزة الامنية اوقفت المشاركين في الشارع ومنعتهم من استكمال طريقهم الى موقع الاعتصام.

واشار الى ان الاجهزة الامنية تحاول منع المشاركين القادمين من عمان والزرقاء الوصول الى موقع الاعتصام للمشاركة في الوقفة الاحتجاجيّة عند خط الغاز من الحركة وهي موقوفة عند جامعة فيلادلفيا، حيث طلب من الوفد العودة بينما يصر الوفد على المتابعة للوصول إلى موقع الاعتصام.