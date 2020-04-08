الرمثا: القبض على شخصين أحدهما “خطير” وبحوزتهما حشيش

عمان- الغد- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه وبعد جمع المعلومات حول شخصين احدهما مصنف بالخطير جدا وبحقه ٩٩ طلبا امنيا ومتوارياً عن الانظار منذ عام ٢٠١٥م والاخر بحقه ١٤ طلبا امنيا ، وقيامهما بتصنيع كميات كبيرة من مادة الحشيش الصناعي ( الجوكر ) فقد حُدد مكان تواجدهما في احد المنازل في لواء الرمثا .

واضاف الناطق الاعلامي ان قوة امنية متخصصة قامت بمداهمة المكان وتمكنت من القاء القبض عليهما بعد ان ابديا مقاومة للقوة وحاولا الفرار ، وضبط بحوزتهما ٢٨ كيساً من مادة الحشيش الصناعي وسلاح ناري وكمية من الحبوب المخدرة .

وجرى بعد ذلك تفتيش مزرعة كانا يستخدمانها لتصنيع مادة الحشيش المخدرة وضبط داخلها ٣ شوالات بداخلها مادة الحشيش الصناعي المخدرة و ١٢ كيساً من بودرة مادة الحشيش الصناعي المخدرة و٢٢ كيساً داخلها مادة الحشيش الصناعي المخدرة، وكميات كبيرة من المواد الكيميائية المستخدمة بتصنيع تلك المادة القاتلة وبوشر التحقيق معهما .