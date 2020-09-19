الرمثا : تعقيم فرع بنك بعد إصابة موظفة بكورونا

أحمد التميمي

الرمثا – عقّمت الجهات المعنية في لواء الرمثا فرع أحد البنوك بعد إصابة إحدى موظفاته بفيروس كورونا تسكن في مدينة إربد.

ووفق مديرة صحة لواء الرمثا الدكتورة اخلاص السعد، ان فرق التقصي الوبائي بدأت بسحب عينات من المخالطين للموظفة، فيما تم تعقيم مبنى البنك بشكل كامل.

واشارت السعد الى ان فرق التقصي الوبائي قامت بسحب عينات من مصابة بفيروس كورونا في الرمثا بعد اصابتها امس، مشيرة الى ان مصدر العدوى معروف وهي مخالطة لوالدها المصاب.

ولفتت الى ظهور نتائج 80 عينة صباح اليوم وكانت نتائجها سلبية.

وقالت انه تم رفع العزل عن 3 منازل في لواء الرمثا بعد مرور 14 يوما على عزلها وثبوت عدم اصابة قاطنيها بكورونا في الفحص الاخير، ليتبقى عدد المنازل المحجورة في اللواء 6 منازل.

Ahmad.altamimi@alghad.jo