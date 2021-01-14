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الرمثا: توقف جزئي عن إعطاء لقاح كورونا بعد تأخر تحديث النظام

منذ 17 دقيقة
ممرضة تعطي مطعوم كورونا لمواطن بمركز الجبيهة الصحي في عمان أمس -(تصوير: ساهر قدارة)

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أحمد التميمي

الرمثا- توقفت عملية التطعيم في مركز صحي الرمثا ومستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي بشكل جزئي لعدم قيام وزارة الصحة بتحديث النظام للأسماء المستحقة للمطعوم اليوم الخميس، وفق مواطنين.

وذكر مواطنون أنهم ذهبوا لتلك المراكز من اجل تلقي المطعوم ليفاجأوا بعدم وجود أسماء لهم على النظام.

وأكدوا أن المعنيين في تلك المراكز يقومون بتسجيل الأسماء يدويا واخذ المعلومات من المواطنين وإدخالها إلى جهاز الكمبيوتر وإرسالها إلى مركز إدارة الأزمات لأخذ موافقة على إعطائهم اللقاح.

وبالرغم من المحاولات العديدة بالاتصال مع وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات، ومسؤول ملف كورونا الدكتور وائل هياجنة، ومدير مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي، إلا أنهم لم يردوا على الاتصالات.

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