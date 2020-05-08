الرمثا: جمع 57 عينة لفحص كورونا في مناطق الرمثا وسهل حوران

الرمثا – قال مدير صحة لواء الرمثا الدكتور رياض الشياب إن فرق الاستقصاء الوبائي جمعت (57) عينة من مناطق بمدينة الرمثا وقرى سهل حوران نظرا لوجود مخالطين لهم صلة بسائق الخناصري المصاب بفيروس كورونا.

وأضاف الشياب لـ (بترا) اليوم الجمعة أن فرق الاستقصاء الوبائي، والتي وصل عددها لسبعة فرق، ركزت على بلدة البويضة نظرا لوجود عدد من اقرباء سائق الخناصري فيها، مبينا ان نتائج العينات ستظهر عصر اليوم الجمعة.