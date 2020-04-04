الرمثا: ضبط حفارة مخالفة وتوقيف 4 أشخاص أثناء حظر التجول الشامل

عمان- الغد- قالت وزارة المياه والري إن قيادة خلية أزمة كورونا في القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية في مديرية الامن العام والدرك شرطة لواء الرمثا ضبطت عددا من الاشخاص وحفارة مخالفة تقوم بحفر مخالف أثناء فرض حظر التجول الشامل في المملكة يوم الجمعة.

وجرى ذلك بالتنسيق مع مديرية الاحواض المائية في وزارة المياه والري والمنسق الامني في مركز الوزارة حيث تم ضبط الحفارة وحجزها وتوقيف (4) اشخاص من الجنسية الاردنية وفرار مالك الحفارة حيث البحث جار عنه لضبطه.

وبالتفاصيل بينت الوزارة انه بناء على معلومات مسبقة تفيد بوجود تحركات لحفارة مجهولة في منطقة الرمثا/ الشلالة تم التنسيق قيادة عمليات الازمة والاجهزة الامنية (شرطة لواء الرمثا) بالخصوص وفي يوم فرض حظر التجول الشامل يوم الجمعة 3/4/2020 الساعة الخامسة مساء وردت معلومات تفيد بوجود حفارة مخالفة تقوم بعمليات حفر مخالف في احدى مناطق الرمثا/ الشلالة داخل احدى المزارع حيث تم التنسيق مع قيادة عمليات الازمة /الجيش العربي والاجهزة الامنية في مديرية الامن العام والدرك وتسيير حملة امنية ومداهمة الموقع وضبط جميع المتواجدين بالموقع بالجرم المشهود وعددهم (4) اشخاص فيما لاذ صاحب الحفارة بالفرار بين الاشجار وتم ضبط الحفارة المحملة على سيارة شحن نوع مرسيدس سطحي لاتحمل اية ارقام وغير مرخصة واقتياد الحفارة الى الحجز في مديرية المشاغل المركزية التابعة لوزارة المياه والري وتنظيم الضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال التحقيق وتطبيق احكام القانون.

وثمنت الوزارة الجهود الكبيرة التي تبذلها القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية في مديرية الامن العام والدرك وخاصة مرتبات مديرية شرطة الرمثا ودرك الشمال على الجهود المتواصلة واكدت الوزارة على ان حملتها التي أطلقتها الوزارة/ سلطة المياه مستمرة لرصد وإزالة اية اعتداءات داعية جميع الاخوة المواطنين في جميع المناطق الى الاسراع بالابلاغ عن اي شبهة حول ذلك عبر الرقم الموحد لطوارىء المياه على الرقم (117116) الذي يستقبل الملاحظات على مدار الساعة.