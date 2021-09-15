الرمثا: لاعبو الحسين منحونا فوزا كبيرا

عمان – كشف لاعبون في الرمثا في “كواليس” ما بعد المباراة، أن فريق الحسين إربد منحهم فوزا كبيرا، واعطاهم فرصة للاستعراض في اللقاء، بعد أن ظهر “الأصفر” وكأنه مستسلم للنتيجة قبل انطلاق صافرة البداية.

ورصدت “الغد” ردود فعل رمثاوية في هذا المجال، كشفت أن اللاعبين تفاجأوا باداء زملائهم في الحسين إربد الذي يضم نخبة من النجوم.

وقال أحد اللاعبين: الخوف كان باديا على لاعبي الحسين قبل انطلاق المباراة، وهذا ساعدنا على تحقيق فوز كبير بنتيجة 4-1، لافتا أيضا في نفس الوقت أن فريقه ظهر بشكل متميز، مؤكدا أيضا أن حالة الاحباط التي رافقت اداء نجوم الحسين كانت لافتة.

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